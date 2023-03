MediaMarkt: Beim 3 für 2 Anime-Angebot noch bis 12. März sparen

Für Sci-Fi-Fans hat MediaMarkt ebenfalls etwas am Start. Taucht in Deca-Dence in das späte 25. Jahrhundert ein, in dem die Weltbevölkerung kurz vor der Vernichtung steht und Cyborgs die neue Lebensform auf der Erde werden. Begleitet Natsume dabei eine wahre Kämpferin zu werden. Deca-Dence erhaltet ihr ebenfalls als Mediabook Edition.

Wer eher bei Fantasy zuhause ist, könnte sich über Goblin Slayer freuen. Der namensgebende Protagonist schließt sich nach einem Kampf der „Gilde der Abenteurer“ an, um diese bei ihren Kämpfen gegen das Böse zu unterstützen. Der Film ist einzeln in der Aktion enthalten oder als Mediabook Edition .

Der Elektronikhändler bietet noch für wenige Tage die Möglichkeit des Multibuy an. Ihr sucht online Filme und Serien heraus, die mit dem Tag Multibuy gekennzeichnet sind. Sobald ihr drei davon in eurem Warenkorb liegen habt, wird das günstigste Produkt von eurer Gesamtrechnung abgezogen , ganz automatisch.

