Trailer zu Marvel World of Heroes veröffentlicht, das sagen die Entwickler

Auf dem Disney & Marvel Games Showcase wurde ein neues Mobile Game vorgestellt. Marvel World of Heroes wird ein Augmented Reality-Titel, in dem Spieler*innen in die Rolle ihres Lieblingshelden schlüpfen können. Niantic macht dies zusammen mit Marvel möglich. Zur Veröffentlichung wurden die Stimmen von beteiligten Entwicklern eingefangen, um Hintergründe zur Entstehung und zum Team zu geben.

Das sagen die Entwickler

Im Zuge der Veröffentlichung wurde bei Niantic ein Interview mit dem Lead Game Designer Neil Melville und der Senior Produzentin Lyza Faylona geführt. Sie wurden unter anderem gefragt, auf was sie sich am meisten freuen und wie es ist an diesem Spiel zu arbeiten.

Neil Melville schwärmt von seinem talentierten Team. Es sei für ihn eine Freude mit diesem Team zu arbeiten:

„Mein Ziel ist es, dass das Spiel bei den Spielern Gefühle von Freiheit, Macht, Neugier und Zusammenarbeit weckt und sie dazu inspiriert, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. […] Ich feue mich sehr auf das Charakter Avatar System in Marvel World of Heroes, weil es den Spielern viel Flexibilität bietet.“

Lyza Faylona spricht über die Erfahrung, World of Heroes aus zwei Perspektiven zu erleben. Auf der einen Seite als Entwicklerin, auf der anderen Seite als Fan und Spielerin. Die Vielseitigkeit ihrer Arbeit begeistert sie:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

„An manchen Tagen dreht sich meine Arbeit um das Team und den Betrieb und an anderen Tagen um die Zusammenarbeit mit unseren Kreativ- und Technologieteams für kommende Features. […] Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie die Spieler mit den Orten interagieren und ihre eigene Geschichte formen.“

World of Heroes: Werde ein Marvel Superheld

Der Trailer zu World of Heroes ist nicht lang, verspricht aber eine Menge Spaß. Im Mobile Game verschmilzt die Welt der Marvel Superhelden mit der Realität. So kann jeder Spieler der Held seiner Wahl sein und mit anderen zusammen kämpfen. Jeder Charakter soll individuell anpassbar sein, um perfekt zu den Vorstellungen der Spieler zu passen.

„Marvel World of Heroes“ wird 2023 für Android und iOS erscheinen.