Das neue Mario vs. Donkey Kong hat über 130 knifflige Levels

Super Mario Bros. Wonder war ein voller Erfolg und das ist auch kein Wunder. Wunder, versteht ihr?

Der Titel bewies einmal mehr, dass die Fangemeinde immer noch sehr heiß auf die Sidescrolling-Abenteuer von Mario ist und bei so viel Innovation im Gameplay lechzen die Nintendo-Fans förmlich nach mehr.

Und an dieser Stelle gibt es eine kleine Neuigkeit. Nachschub in Form von neuen Inhalten könnte es für „Super Mario Bros. Wonder“ durchaus geben. Das ESRB-Rating weist zumindest auf In-Game-Purchases, also Mikrotransaktionen, die eines Tages ins Spiel finden könnten. Bestätigt ist hier allerdings noch gar nichts.

Mario vs. Donkey Kong mit 130 Levels?!

Und wem diese wagen Infos und der damit verbundene Hoffnungsschimmer nicht ausreicht, für den gibt es an dieser Stelle ein großes Trostpflaster! Das nächste Nintendo-Spiel könnte euch nämlich ähnlich gut unterhalten.

Die Rede ist von Mario vs. Donkey Kong, das sage und schreibe über 130 Levels mitbringt. Und das ist auch für Mario-Verhältnisse eine ganze Menge an Content.

Falls ihr noch gar nichts von dem Spiel gehört habt, solltet ihr euch unbedingt einmal den nachfolgenden Game-Trailer „Pieces of the Puzzle“ ansehen. Und wir verraten euch, was es damit auf sich hat.

Was ist Mario vs. Donkey Kong?

In „Mario vs. Donkey Kong“ hat der namensgebende Schurke Donkey Kong alle Mini-Mario-Figuren aus einer Fabrik, der Mario Toy Company, gestohlen und nun ist es an Mario, diese sicher zurückzuholen.

Es ist ein Jump-&-Run-Plattformer der alten Schule mit einem Puzzle-Style-Twist, den sich Nintendo hat einfallen lassen. Es gibt also sehr viele Herausforderungen, die es zu meistern gilt, die allesamt mit einem Rätsel verbunden sind.

„In einigen Levels musst du eine Gruppe mechanischer Kerle durch gefährliche Orte führen. Versuch, alle Buchstabenblöcke einzusammeln, und führe dann so viele Mini-Marios wie möglich sicher in ihre Spielzeugkiste!“

Und am Ende eines Levels treten wir dann immer wieder gegen Donkey Kong in einem Arcade-inspirierten Plattformkampf an.

Kenne ich das Spiel nicht schon? Ja, das könnte sein. Es handelt sich hierbei um eine Weiterführung der Spielreihe, denn 2004 erschien das originale Mario vs. Donkey Kong für den Game Boy Advance.

„Mario vs. Donkey Kong“ erscheint am 16. Februar 2024 exklusiv für die Nintendo Switch.

