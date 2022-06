Mario Strikers: Battle League – Internatione Test-Wertungen, was sagt die Presse?

Mario Strikers: Battle League lautet der neuste Streich von Nintendo, der uns in ein actiongeladenes Abenteuer auf der Nintendo Switch einlädt. Gemeinsam mit Mario und seinen Freunden – und natürlich auch seinen Nicht-Freunden – aus dem Pilzkönigreich besuchen wir den virtuellen Rasen für eine Partie Fußball.

Aber was taugt das FIFA-Äquivalent für die Hybridkonsole? Ist der Titel ein Must-buy oder bestenfalls eine nette Sause für zwischendurch? Wir sehen uns die internationalen Test-Wertungen an und schauen, was die Presse zu dem Spiel zu sagen hat.

Mario Strikers: Battle League – So wertet die internationale Fachpresse

Zuerst werfen wir einen Blick auf die internationalen Test-Wertungen, die im Fall von „Mario Strikers: Battle League“ recht durchwachsen erscheinen. Während die bekannten Nintendo-Magazine nahezu Topp-Wertungen verteilen, ist die restliche Pressewelt weniger angetan.

100 – Daily Star

90 – Nintendo Life

80 – My Nintendo News

80 – VG247

80 – IGN

80 – Dexerto

75 – GOGconnected

75 – Game Informer

72 – GamePro

70 – GameSpot

70 – PC Games

60 – The Gamer

50 – GamesRadar+

Unbewertet – Eurogamer, Polygon, The Verge

Im Schnitt kommt der Titel jedoch mit 75 Punkten (via Metascore) auf einen soliden Wert im Mittelfeld. Bewertet wird wie zumeist zwischen 50 und 100 Punkten. Einen Auszug findet ihr hier:

Wie ist das Fazit?

Die Nintendo-Magazine schreiben dem Spiel den „Masterclass-Titel im kompetitiven Spieldesign“ zu (Nintendo Life), meinen, es sei „ab sofort das beste Mario-Sportspiel auf der Nintendo Switch“ (Nintenderos) und garantieren nebenher noch echten Spielspaß. Es sei eine „echte Fußball-ähnliche Gameplay-Erfahrung, die so besonders und skurril nur von einer Welt wie Mario umgesetzt werden“ könne (My Nintendo News). Auch dieses Magazin bezeichnet es als das beste Mario-Sportspiel.

Auf der anderen Seite erinnert es viele an Mario Golf: Super Rush. „Beide Spiele bieten einen spaßiges Kern-Gameplay, aber leiden am mangelnden Content“, schreibt Comicbook.

Auch VGC meint, dass es aktuell „unglaublich dünn ist und die, die eher auf einen Singleplayer bauen“, auf der Strecke blieben.

Weiter werden die fehlenden Spielmodi und das Fortschrittsystem kritisiert (Metro), während uns klar sein sollte, dass „Realismus aus dem Fenster geworfen“ würde. Doch Inverse warnt zugleich, dass die überkomplizierten Systeme Casual-Spieler*innen frustrieren könnten.

Insgesamt ist das Fazit also wirklich recht durchwachsen und es bleibt euch überlassen, ob so ein Mario-Sportspiel etwas für euch ist. Wenn ihr Spaß hattet mit den älteren Spielen dieser Art, wird euch Mario Strikers: Battle League sicherlich für eine bestimmte Zeit unterhalten.

