Die PS5 soll eigentlich sowohl aufrecht stehen als auch horizontal liegen können. Das tut sie in der Regel wohl auch, aber in seltenen Fällen kann es laut mehreren Reparatur-Dienstleister*innen wohl dazu kommen, dass eine bereits beschädigte PS5 noch mehr darunter leidet, wenn sie steht.

