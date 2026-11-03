LEGO hat drei neue Friends Sets für das Jahr 2027 offiziell vorgestellt. Die Modelle erscheinen weltweit am 1. Januar 2027 und sind für Kinder ab sieben Jahren konzipiert. Im deutschen LEGO Shop liegen die Preise zwischen 49,99 Euro und 99,99 Euro.

Die offizielle Enthüllung von LEGO erfolgte im Rahmen einer Friends Veranstaltung in London. Insgesamt bringen die drei Sets 1.885 Teile auf die Waage und kosten zusammen 209,97 Euro.

Alle drei LEGO Friends Sets im Überblick

Set Nummer Teile Preis Haustierpflege mit Spielspaß 42709 366 49,99 Euro Freundschafts-Partybus 42718 676 59,99 Euro Heartlake City Kaufhaus 42719 843 99,99 Euro

Das kompakte Set Haustierpflege mit Spielspaß stellt ein Tierzentrum dar, das von Leo, Nova und Amara betrieben wird. Mit dabei sind der Zwergspitz Peanut, die Katze Churro, der Hase Brownie und der Axolotl Bubbles. Eine Rutsche, eine Wippe, ein Kratzbaum, Tierbetten und ein Pflegebereich im Freien liefern verschiedene Möglichkeiten für kleine Geschichten.

Der Empfangstresen und weitere Elemente lassen sich herausnehmen, wodurch der Innenraum neu angeordnet werden kann. Das fertige Modell ist 14 Zentimeter hoch, 20 Zentimeter breit und 10 Zentimeter tief.

Der Freundschafts-Partybus besteht aus 676 Teilen und lässt sich in einen Doppeldecker mit Pool und Dachrutsche verwandeln. Im unteren Bereich befinden sich eine Tanzfläche und Zubehör für Karaoke sowie eine Cupcake Party. Ausziehbare Betten, eine Feuerstelle und eine Lichterkette erweitern den Bus um einen kleinen Übernachtungsbereich. Das Fahrzeug ist 16 Zentimeter hoch, 22 Zentimeter lang und 11 Zentimeter breit.

Das Heartlake City Kaufhaus ist das größte Modell

Mit 843 Teilen bildet das Heartlake City Kaufhaus den umfangreichsten Neuzugang. Der zweistöckige und 40 Zentimeter breite Gebäudekomplex umfasst vier Geschäfte, ein Matcha Café, einen Friseursalon und einen Game Shop. Hinzu kommen ein funktionierender Aufzug, ein Spielzeugautomat, eine Toilette und eine Infotafel.

Liann, Nova, Leo und Irene gehören als Spielfiguren zum Lieferumfang. Für die individuelle Gestaltung sind austauschbare Kleidungsstücke, Frisuren und zehn farbenfrohe Anhänger enthalten. Kleine Plüschtiere in Form einer Eule, eines Rotpandas und eines Pinguins ergänzen die Ladenausstattung.

Auf dem Gebäude sitzen zudem zwei lächelnde Pflanzentöpfe. Die auffälligen Elemente erinnern an die Sets Schaukelnde Pflanzen und Fröhliche Pflanzen aus der Botanicals Reihe. Damit versteckt das Kaufhaus auch einen kleinen Wiedererkennungsmoment für erfahrene LEGO Fans.

Weitere Friends Modelle bleiben vorerst Gerüchte

Bereits im August 2026 kursierten Angaben zu insgesamt 13 LEGO Friends Sets für Januar 2027. Nach der Vorstellung der drei Modelle bleiben damit zehn genannte Sets unangekündigt. Diese Informationen gelten weiterhin als Gerücht, solange LEGO keine weiteren Produkte offiziell präsentiert.

Die drei Friends Neuheiten erweitern die wachsende Auswahl für 2027. Den Auftakt machte LEGO bereits im August 2026 auf der Gamescom in Köln mit acht neuen Super Mario Sets, bei denen klassische Charaktere erstmals verstärkt als normale Minifiguren umgesetzt werden. Auch diese Modelle sollen am 1. Januar 2027 erscheinen.

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