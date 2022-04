Nachdem LEGO Builder’s Journey für PC, Xbox Series X/S und Xbox One, Nintendo Switch und sogar auf iOS erschien, kommt nun der berühmte Ableger auch auf die PS4 und PS5. Jedoch nicht nur das, mit dabei ist auch ein neuer Spielmodus, der für viel Vergnügen sorgt!

Nach langem Warten ist „LEGO Builder’s Journey“ von dem Entwicklerstudio Light Brick Studio nun auf der PS4 und PS5 zum Kauf für 19,99 Euro im PlayStation Store verfügbar. Mit verschiedenen Themenwelten und allerhand Optionen der Bauplatten stürzt man sich gleich zu Beginn in eine Welt mit Diorama-basierten Puzzles.

Die Aufgaben regen dazu an erfinderisch zu sein, die den Spieler*innen den kompletten Ansatz für Kreativität überlassen, während wiederum andere Level den kreativen Ansatz vorlegen.

LEGO sorgt üblicherweise für ein wohlfühlendes Ambiente in einer gestalterisch-angelehnten Welt, das den Spielenden nebenbei auch eine kleine Geschichte erzählt. Vor allem wird Fokus auf das Zusammenspielen gelegt, welches natürlich im Vordergrund liegt. So setzt sich dann die LEGO Builder’s Journey zusammen.

Die Simplizität der Spielmechanik von LEGO

LEGO ist dafür bekannt die Spiele deutlich benutzerfreundlich zu halten und diesem Konzept bleibt das Entwicklerteam treu. Das Spiel ist von der Steuerung her erkennbar simpel gehalten worden, womit es außerdem ein angenehmes und beruhigendes Spielerlebnis bietet.

Die Geschichte wird durch die einzelnen Level erzählt, welche eine Vater-Sohn-Reise darstellt. Durch die gemeinsame Vorliebe zum Bauen erreichen sie somit ihr Ziel. LEGO ist außerdem dafür bekannt, durch Kreativität und Gemeinsamkeit Aufgaben zu lösen und setzt auch dieses Mal wieder auf die moralische Botschaft.

© LEGO Games/Light Brick Studio

Anders sieht es jedoch im Kreativmodus aus, welcher neu eingeführt würde, um der Story auch eine Abwechslung zu bieten. Spielerinnen und Spieler bekommen einen Eimer voll mit Bausteinen, um sich kreativ auszuleben.

Nach dem Platzieren des Steines bekommt man einen weiteren in die Hand gedrückt, um symmetrisches Bauen zu ermöglichen. Beim Wiederöffnen des Eimers erlangt man eine neue Selektion von Bausteinen, für eine zusätzliche Auswahl. Natürlich ist es auch möglich mit dem Farbeimer die jeweiligen Bausteine anders zu bemalen.

LEGO Builder’s Journey – Ein nonverbales Abenteuer für alle Gamerinnen und Gamer

Das Geheimrezept für dieses Ambiente ist laut dem Creative Director von Light Brick Studio, Karsten Lund:

„Die Musik, Kunst, Animation und das Design. Durch dieses Zusammenkommen entwickelt sich die non-verbale Atmosphäre, welche für beträchtliche zerebral-beruhigende Aufgaben aufgebaut ist.“

Somit sind die Aufgaben im Schnitt kreativ zu lösen und erfordern unter anderem auch das sogenannte Outside-the-Box-Denken, um schließlich an das Ziel zu gelangen. Dabei wird das Brechen von Regeln in Betracht gezogen, um die Mission zu meistern.

Mit Hilfe von Raytracing auf der PS5 werden die LEGO-Bausteine in einer ultra-realistischen Form dargestellt, sodass alle Spieler das Gefühl übermittelt bekommen, dass der Baustein förmlich greifbar ist.

Die Spielzeit streckt sich auf ungefähr zwei Stunden, während der Kreativmodus zum endlosen Bauen und Teilen der eigenen Dioramen dient.

Man kommt also schnell an das Ziel, jedoch wird den Spielern ein einladendes Abenteuer geliefert, in jenem man seiner Fantasie so gut wie freien Lauf lassen kann.

Im Großen und Ganzen bietet LEGO Builder’s Journey wieder einmal eine virtuelle Spielwiese, auf welcher man sich schnell in jeder Altersgruppe zurecht findet und an alte Erinnerungen anknüpfen kann. Kreativität, Spaß und Gemeinschaft treffen sich an einem Ort und zwar in LEGO Builder’s Journey!