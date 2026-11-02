Aus Thanos mächtigem Infinity-Handschuh wird Han Solos berühmter Schrotthaufen: Ein LEGO-Fan hat das Marvel-Set 76191 in den Millennium Falken aus Star Wars verwandelt. Zusätzliche Steine waren für den ungewöhnlichen Alternativbau nicht nötig.

Hinter dem goldenen Raumschiff steckt der Reddit-Nutzer TheHaanSolo. Der passende Name ist offenbar Programm, denn der kreative Baumeister hat bereits zahlreiche LEGO-Sets in unterschiedliche Versionen des Millennium Falken verwandelt.

Infinity-Steine werden zu Raumschiffteilen

Seinen neuen Entwurf präsentierte TheHaanSolo am 24. Oktober 2026 auf Reddit. Obwohl die goldene Farbgebung sofort an Thanos erinnert, sind die typische Silhouette des Millennium Falken, die seitliche Cockpitsektion und der geteilte Bug klar zu erkennen.

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Besonders clever ist die neue Funktion der sechs Infinity-Steine. Der ursprünglich am Daumen des Handschuhs befestigte Stein dient beim fertigen Raumschiff als Cockpit. Die übrigen Steine sind am Heck und an den Seiten verteilt. Dabei orientierte sich der Erbauer nach eigener Aussage sogar an ihren Positionen beim ursprünglichen Infinity-Handschuh.

Auch ein Teil des schwarzen Präsentationsständers und das bedruckte Schild wurden wiederverwendet. Für die endgültige Fassung überarbeitete TheHaanSolo die Verbindung zum Standfuß sowie einige Bereiche der inneren Konstruktion. Das Modell bleibt damit ein Display-Stück, erhält aber eine völlig neue Identität.

Marvel-Set von 2021 erhält ein zweites Leben

Der LEGO Marvel Infinity Handschuh mit der Setnummer 76191 erschien im Jahr 2021. Die offizielle LEGO-Bauanleitung nennt insgesamt 590 Teile und eine Altersempfehlung ab 18 Jahren. Das ursprüngliche Modell stellt den goldenen Handschuh aus Avengers: Infinity War und Avengers: Endgame dar und besitzt bewegliche Finger sowie einen stabilen Sockel.

Mehr als fünf Jahre nach der Veröffentlichung zeigt der Alternativbau, wie flexibel sich die Teile eines eigentlich klar definierten Sammlermodells einsetzen lassen. Statt eines kleineren Umbaus entstand ein eigenständiges Raumschiff, dessen Proportionen trotz des begrenzten Teilevorrats erstaunlich nah an der bekannten Star-Wars-Vorlage liegen.

Für TheHaanSolo ist der goldene Millennium Falke keineswegs das erste Projekt dieser Art. Nach Angaben des Erbauers handelt es sich um seinen 29. Alternativbau eines Falken. Insgesamt soll das Modell bereits sein 87. selbst gebauter oder gesammelter Millennium Falke sein.

Eine Community baut alles zum Millennium Falken um

Veröffentlicht wurde das Modell im Subreddit oopsmilleniumfalcon. Die dort versammelte LEGO-Community widmet sich einer ungewöhnlich konkreten Herausforderung: Beliebige Sets werden allein mit ihren vorhandenen Teilen in Varianten des Millennium Falken umgebaut.

Der Infinity-Handschuh eignet sich dafür überraschend gut. Seine zahlreichen goldenen Platten bilden die breite Hülle des Frachters, während die farbigen Steine markante technische Details liefern. Das Ergebnis verbindet zwei der bekanntesten LEGO-Lizenzwelten in einem inoffiziellen Modell und gibt einem älteren Marvel-Set einen überzeugenden neuen Verwendungszweck.

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