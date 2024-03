Laut Analysten ist GTA 6 der wichtigste Release in der Geschichte der Branche

Während das Jahr 2023 für Spieler ein sehr spannendes Jahr mit vielen großen Releases war, geht es der gesamten Spieleindustrie aktuell alles andere als gut. Immer mehr Studios müssen ihre Kosten senken und deshalb Mitarbeiter entlassen oder sogar komplett dichtmachen, was sich natürlich auch auf die Zukunft auswirkt.

Es ist damit zu rechnen, dass diese Blase in schätzungsweise 2-3 Jahren auch für Spieler deutlich zu spüren sein wird und dann mindestens 6-12 Monate lang weniger Games erscheinen werden.

Da aber schon jetzt große Spielereleases wohl erst einmal rar gesät sind, wächst die Bedeutung für den Open-World-Titel GTA 6 von Rockstar Games, der für 2025 geplant ist.

Die Branche wartet auch den nächsten großen Blockbuster!

Der Branchenanalyst Mat Piscatella betonte in einem Interview mit GamesIndustry, dass GTA 6 eine unglaublich wichtige Veröffentlichung für die gesamte Industrie sein könnte.

Mat Piscatella, der für das Marktforschungsunternehmen Circana (früher als NPD Group bekannt) arbeitet, sagt, dass das Jahr 2024 für die gesamte Spieleindustrie nicht gut ausfallen wird. Es ist mit einem erwartbaren Rückgang der Gesamtausgaben um 2 bis 10 Prozent zu rechnen, abhängig davon, wie optimistisch man ist.

„Es gibt so viel Unsicherheit, wenn man sich die Verkaufsdaten ansieht oder versucht, dieses Jahr zu prognostizieren“, sagte Piscatella. „Es gibt Unsicherheit in Bezug auf die Hardware. Es gibt Unsicherheit über den Inhalt. Wer zum Teufel macht die Spiele?“

Die beiden größten Spiele in diesem Jahr waren Palworld und „Helldivers 2“. Beides Titel, von denen ein solcher Erfolg nicht erwartet wurde. Dennoch benötige die Branche laut Piscatella ein weiteres Spiel auf ähnlichem Erfolgsniveau, damit die Gesamtverkäufe mit den Zahlen mithalten können, die durch den letztjährigen Blockbuster-Hit Hogwarts Legacy getrieben wurden.

Allerdings sieht 2024 in dieser Hinsicht eher schlecht aus, da viele der am meisten erwarteten Titel erst frühstens 2025 erscheinen.

Obwohl dieses Jahr für die gesamte Branche hart werden dürfte, sieht der Analyst aber dennoch optimistisch in die Zukunft. Das liegt vor allem an einem großen Release in 2025, der schon jetzt schlicht und ergreifend als massiv gilt – „Grand Theft Auto 6“.

Laut dem Analysten könnte GTA 6 sogar der vielleicht wichtigste Release aller Zeiten für die gesamte Branche sein, der wahrscheinlich für viele neue Käufer sorgen wird.

„Wir werden mit GTA 6 insbesondere eine erneuerte Welle des Interesses bekommen“, so Piscatella. „Es gab wahrscheinlich nie etwas Wichtigeres, das jemals in der Branche veröffentlicht wurde, also kein Druck.“

