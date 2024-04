Kingdom Come Deliverance 2: Enthüllung könnte kurz bevor stehen

Das Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance des tschechischen Warhorse Studios erschien im Februar 2018 und besitzt bis heute eine treue Community, die vor allem den Realismus in dem Titel zu schätzen weiß. Erst im März dieses Jahres veröffentlichte der Entwickler eine Version für die Nintendo Switch.

Jetzt könnten wir uns aber kurz vor der Enthüllung eines offiziellen Nachfolgers befinden. Während das Studio bereits im Jahr 2020 die Arbeiten an einem neuen Projekt bestätigten, soll dieses am 18. April 2024 um 20 Uhr deutscher Zeit offiziell enthüllt werden.

Bekommen wir wirklich Kingdom Come Deliverance 2?

Zwar gab es seitens Warhorse bis jetzt keinen Hinweis darauf, was tatsächlich angekündigt werden könnte, verschiedene Brancheninsider möchten aber bereits über mehr Infos rund um das Thema verfügen.

Und wenig überraschend soll es sich dabei wirklich um den Nachfolger zu dem Rollenspiel „Kingdome Come: Delieverance“ handeln. So berichtet beispielshalber billbil-kun auf X:

„Ich hatte nicht damit gerechnet, das so früh zu sehen. Kingdom Come Deliverance 2 ist da!!!“

Rückenwind gibt es von dem bekannten Insider Tom Henderson (Insider Gaming), der auf der Plattform schreibt:

„Das ist übrigens kein Wunschdenken – es ist Kingdom 2.“

Die Website Gematsu bestätigt in einem Beitrag die Gerüchte. So habe vor einigen Wochen ein Dreh in Kutna Hora in der Tschechischen Republik für ein Werbevideo stattgefunden.

Laut Insider Gaming sei Kingdom Come: Delieverance 2 übrigens nicht unbedingt der finale Titel für das kommende Rollenspiel.

Zwar sind ansonsten noch keine weiteren Details bekannt, sollte der Nachfolger aber direkt mit dem Vorgänger zusammenhängen, dürften wir ein Wiedersehen mit dem Protagonisten Henry erleben, der nach den Ereignissen in „Kingdome Come: Delieverance“ eine Reise nach Prag unternimmt.

Werden wir Henry in Kingdome Come: Delieverance 2 auf seiner Reise nach Prag begleiten? © PlayCentral-Bildmontage

Was sind eure besten Erinnerungen an „Kingdome Come: Delieverance“? Schreibt uns eure spannendsten Erlebnisse gerne in die Kommentare.

