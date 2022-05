Jurassic World Evolution: Den Dino-Hit auf Steam gibt’s für kurze Zeit mit 98 Prozent Rabatt

Jurassic World ist weiterhin eine der beliebtesten Marken im Entertainment-Bereich und vor allem Dino-Fans schwören auf das Franchise. Dazu passend gibt es in dem Universum einige Videospiele, wie den Aufbau-Hit Jurassic World Evolution. Das Spiel und dessen Nachfolger bekommt ihr jetzt günstiger denn je für kurze Zeit.

Per Humble Bundle massig bei Jurassic World Evolution sparen

PC-Fans werden Humble Bundle mittlerweile als eine Anlaufstelle für besonders günstige Videospiel-Angebote kennen. So hat der Anbieter jetzt ein Bundle veröffentlicht, das ganz im Zeichen von „Jurassic World“ steht.

Wie teuer ist das Bundle? Wie so oft bei Humble bekommt ihr drei Stufen geboten, in denen es unterschiedlich viele Spiele und Inhalte gibt. Hier im Übersicht, auf was ihr euch freuen könnt:

Stufe 1 für 1 Euro : „Jurassic World Evolution“

: „Jurassic World Evolution“ Stufe 2 für 5,90 Euro : „Jurassic World Evolution“ + 4 DLCs

: „Jurassic World Evolution“ + 4 DLCs Stufe 3 für 9,93 Euro: „Jurassic World Evolution“ + alle DLCs + 50%-Gutschein für Jurassic World Evolution 2

Stufe 1 ist demnach extrem günstig, wenn ihr einfach nur mal so in das Spiel reinzocken wollt. Regulär kostet die Aufbau-Strategie 45 Euro, weshalb ihr hier knapp 98% zum normalen Preis sparen könnt. Selbst im Vergleich mit Key-Resellern spart ihr bei Humble aber noch einmal um die zwei Euro.

In Jurassic World Evolution erstellt ihr euren eigenen Dino-Park. ©Frontier Developments

Entscheidet ihr euch für die dritte und teuerste Stufe, dann bekommt ihr neben allen DLCs des Originals noch einen 50 Prozent Gutschein für den Nachfolger spendiert, den ihr im Humble Store für einen Steam-Key einlösen könnt. Dieser kostet damit dann nur 30 Euro und ist somit derzeit der Bestpreis.

Wie lange ist das Bundle erhältlich? Ihr habt noch ein bisschen Zeit, um euch zu entscheiden. Bis zum 18. Mai, um 20 Uhr deutscher Zeit, werdet ihr das Jurassic Bundle bei Humble finden können.

Was ist Jurassic World Evolution?

Die 2018 veröffentlichte Simulation wurde von Frontier Developments entwickelt, die bekannt sind für Planet Coaster und Planet Zoo. Anstelle von einem Freizeitpark mit Attraktionen oder normalen Tieren, baut ihr euch dieses Mal euren Dino-Park auf. Dafür müsst ihr Forschungen betreiben, neue Arten züchten und genug Platz für die einzelnen Dinosaurier erschaffen, damit sie in den Gehegen überleben können.

Mehr zum Spiel lest ihr in unserer Review:

Jurassic World Evolution: Der Dino-Park meiner Träume

Mit im Paket bei Humble Bundle, sofern ihr die höchste Stufe euch holt, ist noch ein Gutschein für „Jurassic World Evolution 2“. Das ist ebenfalls eine Aufbausimulation, die noch einiges besser macht, als der Vorgänger. So habt ihr dieses Mal Urzeitkreaturen aus dem Meer mit dabei um die ihr euch kümmern müsst. Dazu kommen eine neue Kampagne, mehr Biome, bekannte Figuren aus der gesamten Historie des Franchises und vieles mehr.