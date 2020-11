Johnny Silverhand ist ein spielbarer Charakter in Cyberpunk 2077

In der aktuellen Präsentation von CD Projekt, die Cyberpunk 2077 in der wiederkehrenden, doch dieses Mal finalen Night City Wire vor dem Launch des Spiels von der besten Seite zeigen, sehen wir ein wichtiges Detail.

Ein Teil dreht sich um den Star-Charakter Johnny Silverhand, der von Keanu Reeves verkörpert wird. Als kleines Detail wurde nun gezeigt, dass Silverhand ein spielbarer Charakter in „Cyberpunk 2077“ darstellen wird. Wir sehen einige Ausschnitte aus dem Gameplay im Video.

Fan-Film zu Cyberpunk 2077: Maul Cosplay teilt ersten Teaser zu Phoenix Program

Ihr könnt euch das Video nachfolgend ansehen, das unter anderem Johnny Silverhand aufzeigt, wie er sich mit seiner Band von seiner musikalisch besten Seite zeigt. Zudem erfahren wir etwas über seinen Tod und sein Wiederauftauchen, doch das ist längst nicht alles:

Johnny Silverhand ist spielbar in Cyberpunk 2077

Besonders spannend wird es in dem Teil des Videos, wo wir ihn als spielbaren Charakter sehen. Die First-Person-Action zeigt seinen ikonischen Silberarm. Phil Hornshaw von GameSpot bestätigt, dass es sich hierbei um Gameplay-Sequenzen handelt, die die Erinnerungen von Johnny Silverhand aus seiner eigenen Perspektive aufzeigen.

Obendrauf gibt es eine Menge Behind-the-Scenes-Material, das Keanu Reeves und seine Arbeit mit CD Projekt RED beinhaltet. Er spricht über seine Erfahrungen, wie sein Voiceover und die Motion-Capture-Aufnahmen für ihn waren.

Allzu lange müssen wir uns hoffentlich nicht mehr gedulden, bis das Spiel auf den Markt kommt. Am 10. Dezember 2020 soll es schließlich so weit sein, dann werden wir in die magische Welt von „Cyberpunk 2077“ gezogen. Vorausgesetzt, es wird nicht noch einmal verschoben.

Cyberpunk 2077 schenkt euch Witcher-Items, so bekommt ihr sie