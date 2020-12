Gewinnt das JBL Quantum One Gaming-Headset auf PlayCentral!

Der Winter ist so ziemlich mit die beste Zeit fürs Zocken, aber auch fürs Verschenken! Deshalb wollen wir gleich beides Kombinieren und euch mit einem brandneuen Gaming-Headset von JBL ausstatten, mit dem ihr ein erstklassiges Klangerlebnis mit wahrer Gaming-Freude kombinieren könnt!

Gaming-Headset JBL Quantum One gewinnen!

Ja, JBL macht nicht nur die allseits bekannten Bluetooth-Boxen oder mobilen Lautsprecher, sondern neuerdings auch hochwertige Gaming-Headsets, die ihren Branchenkollegen in Nichts nachstehen. Im Gegenteil.

JBL Quantum 600 im Test: Kabelloser Klanggigant

In unserer Verlosung möchten wir euch in den Genuss des JBL Quantum One bringen. Das Over-ear Headset kostet rund 245 Euro und wurde mit allerlei Feinheiten ausgestattet, die einen räumlichen Sound erzeugen und euch somit den nötigen Vorteil beim Zocken verschaffen.

© JBL

© JBL

© JBL

© JBL

Was hat das Quantum One-Headset zu bieten?

QuantumSphere 360-Sound mit HeadTracking-Sensor und DTS

Abnehmbares Mikrofon

Kompatibel mit PC und Konsolen

Surround-Sound und DTS mit Quantum ENGINE-Software

RGB-Beleuchtung

Abnehmbares Boom-Mikrofon

Leichtes Gewicht und strapazierfähige Kunstleder-Ohrpolster

Wie nehme ich an dem Gewinnspiel teil? Wer nun auf den Geschmack gekommen ist und die Chance auf ein nagelneues Quantum One Gaming-Headset ergreifen möchte, beantwortet uns unterhalb in den Kommentaren eine einfache Frage: Was macht für dich ein gutes Headset aus?

Bedenkt, dass ihr für die Teilnahme an dem Gewinnspiel mindestens 18 Jahre alt sein müsst. Wir wünschen viel Glück und eine besinnliche Weihnachtszeit! Bleibt gesund.

Hinweis: Die Verlosung läuft bis zum 31. Dezember 2020 um 12:00. Alle weiteren Informationen zu Gewinnspielen auf PlayCentral.de findest du auf unserer Infoseite.