Hogwarts Legacy: Developer zeigen neue Updates zu Animationen und Features

Seit der großen State of Play rund um Hogwarts Legacy im März dieses Jahres bekommen wir immer mehr Details zum neuen Spiel aus der Wizarding World. Es scheint als wäre der Schweige-Zauber endgültig von den Entwickler*innen von WB Games Avalanche abgefallen, denn der Twitter-Account des Studios sowie der offizielle Account des Spiels veröffentlichen in fast wöchentlichem Takt immer mehr Details zum zauberhaften Open-World-Rollenspiel.

Wenn wir den angekündigten Release-Zeitraum in Betracht ziehen ist das zwar kein Wunder, aber es ist dennoch erfreulich nach mehreren Jahren des Stillschweigens endlich mehr (wenn auch kleine) regelmäßige Neuigkeiten zu erfahren. Das Spiel soll im Winter 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S sowie die Nintendo Switch veröffentlicht werden und hat laut den Updates der Devs so einiges für uns auf Lager.

Realistische Kleidungs-Physik in Hogwarts Legacy

Im 14-minütigem Gameplay-Trailer von der State of Play war schon so einiges zur magischen Welt von „Hogwarts Legacy“ zu sehen. Doch es wurde auch darauf hingewiesen, dass das gezeigte Material sich noch in der Entwicklung befindet.

Das war in der Präsentation auch zu sehen, denn einige Animationen sahen noch nicht ganz perfekt aus. Vor allem in der Vorschau auf die verschiedenen Jahreszeiten, war zu erkennen, dass der Umhang des im Video zu sehenden Schülers durch seine Beine flatterte.

Doch die Entwickler*innen scheinen sich damit ausgiebig beschäftigt zu haben. Chandler Wood, der Community Manager von WB Games Avalanche, präsentierte diesen Monat ein Update zur Physik der Kleidungsstücke im Spiel. Im Clip seines Twitter-Posts ist deutlich zu erkennen, dass der Umhang und Schal der Hogwarts-Schülerin sich entsprechend realistisch verhält, wenn sie sich bewegt.

Ein Auge fürs Detail

Und wenn wir schon bei Kleidung sind: Die Entwickler*innen von WB Games Avalanche präsentierten vor kurzem auch eine Vorschau zum Detailgrad im Spiel. Dazu zeigten sie verschiedene Kleidungsstücke, sowie einen näheren Blick auf das Charakterdesign. Es sieht so aus, als ob jedem Outfit viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Besonders spannend sind die wunderschön verzierten Rüstungsteile der Kobolde.

Schnellreisen bestätigt

Außerdem wurde endlich enthüllt, was die vielen kleinen Monumente mit grünen Flammen zu bedeuten haben, die auch schon im Gameplay-Trailer zu sehen waren. Viele haben es schon vermutet und jetzt ist es offiziell: Es handelt sich dabei um Schnellreisepunkte. Genauer gesagt handelt es sich um Floh-Flammen, wie es die Developer auf Twitter nennen.

Wahrscheinlich ist der Begriff von Flohpulver abgeleitet, welches in den Harry Potter-Büchern und –Filmen als Transportmittel benutzt wurde, um zwischen Kaminen hin und her zu reisen. Im Spiel werden wir aber nicht mithilfe von Kaminen reisen, sondern mit Besen, Thestralen, Hippogreifen und jetzt auch Floh-Flammen.