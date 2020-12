PlayCentral feiert Heiligabend: Gewinnt ein fettes Fanpaket von Xbox

Es ist soweit: Der Heiligabend ist da und damit auch unser nächstes Geschenk an euch hier auf PlayCentral! Wir feiern das Fest der Liebe mit einem thematisch passenden dicken Xbox-Bundle, das uns von Microsoft großzügigerweise geschnürt wurde. Darin enthalten sind:

Ori and the Will of the Wisps-Code

Tell Me Why-Code

Battletoads-Code

Xbox Wireless Controller Grey & Green Limited Edition

Sea of Thieves Kraken-Sweater

Xbox-Bomberjacke

Xbox Diversity-Hoodie

Xbox Diversity-Thermobecher

Xbox Diversity-Armband

Xbox Diversity-Socken

Xbox-Tannenbaumkugeln

Dieses limitierte Stück ist Teil unseres Weihnachtspakets! © Microsoft/Xbox

Gewinnt das weihnachtliche Xbox-Bundle zum Heiligabend!

In diesem Sinne wünschen wir euch ein wunderschönes Weihnachtsfest, trotz Abstand eine schöne Zeit mit euren Liebsten und natürlich das wichtigste: eine Menge Gesundheit! Wir sind danbkar, dass es euch gibt!

Wie nehme ich an dem Gewinnspiel teil? Wer die diesjährigen Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr um das fette Xbox-Päckchen erweitern möchte, verrät uns unterhalb in den Kommentaren einfach, mit wem er oder sie den Inhalt dieses dicken Päckchens teilen wird!

Wer seine Gewinnchancen erhöhen möchte, kann einfach auf unseren Instagramkanal hüpfen und dort ebenfalls an der Verlosung teilnehmen.

Hinweis: Die Verlosung läuft bis zum 28. Dezember 2020 um 12:00. Alle weiteren Informationen zu Gewinnspielen auf PlayCentral.de findest du auf unserer Infoseite.