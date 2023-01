GTA Online Update: Neuer Waffenwagen, Railgun, und extra Cash und RP-Belohnung

Auch in seinem 10 Jahr auf dem Markt hält GTA Online noch Überraschungen für seine Community bereit. Beim Update am 12ten Januar gibt es einen neuen Waffenwagen, der fortan durch San Andreas fahren wird und die Spieler mit Waffen, Rüstung, Munition und zusätzlicher Ausrüstung versorgt.

Dazu gibt es doppelte Cash- und RP-Belohnungen bei den Missionen der Community Series und das erste Mal die Railgun, die bisher nur im Singleplayer erhältlich war. Wir haben alle Details für euch gesammelt.

Frische Waffen gefällig? Das GTA Waffenmobil

Eiswagen sind cool, aber für „GTA Online“ braucht es einen etwas anderen mobilen Konsumhändler. Der neue Waffenwagen erfüllt dabei alle Wünsche die der hungrige Klein- und Großkriminelle haben kann. Mit wöchentlich wandelndem Sortiment.

Das Besondere am Waffenwagen: Die angebotenen Waren gibts mit Rabatt und ihr braucht keinen bestimmten Rang, um die Gegenstände nutzen zu können, so wie es in normalen Shops der Fall ist.

In der Rotation diese Woche sind mit dabei:

Combat Shotgun

Assault Shotgun

SMG

Assault Rifle

Heavy Sniper

Compact EMP Launcher

RPG, Knife

Baseball Bat

Molotovs

Proximity Mines

Grenades

Und „last but not least“ gibt es hier die neue Railgun das erste Mal käuflich zu erwerben, die bisher nur im Singleplayer in GTA V und ausgewählten Multiplayer-Missionen zur Verfügung stand.

Zusätzliche Inhalte im Januar Update

In dem neu verfügbaren Hard Mode bei den „Erste-Dosis”-Missionen könnt ihr zusätzliches Cash und RP-Belohnungen abgreifen. Für jede erfüllte Mission gibt es 1,5x mal mehr als üblich. Außerdem gibt es spezielle Belohnungen freizuschalten.

Die erste spezielle Belohnung gibt es für die erste erfüllte „Erste-Dosis“-Mission. Weitere schaltet ihr frei, wenn ihr drei verschiedene abschließt und wenn ihr eine Mission unter 10 Minuten oder ohne zu sterben beendet.

Wer ordentlich Cash und RP sammeln will, sollte auch unbedingt in die Community-Series Missionen reinschauen. Hier bekommt ihr aktuell doppelte Belohnung.

Für alle, die ihren Fuhrpark aufstocken wollen, gibt es aktuell Rabatt mit 40 % Rabatt auf Karin Sultan RS und 30 % Vergünstigung auf Bunker und Renovierungen sowie Dinka RT3000, Karin Previon und Vapid Dominator ASP.