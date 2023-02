GTA Online: Neues Update führt die bisher größte Garage ein

Auch knapp zehn Jahre nach dem ursprünglichen Release von GTA V erfreut sich der MMO-Ableger GTA Online noch immer großer Beliebtheit. Rockstar Games liefert regelmäßig neue Inhalte und Herausforderungen und hält das Spiel so bis heute frisch.

Wer schon lange dabei ist und fleißig spielt, dürfte über die Jahre jede Menge GTA-Dollars, Waffen, Kleidungsstücke und nicht zuletzt auch Fahrzeuge gesammelt haben. Damit ihr die nun auch stilsicher ausstellen könnt, gibt es seit dem 16. Februar die bisher größte Garage im Spiel. Mit dem Update wurden außerdem ein neuer Sportwagen und weitere Inhalte hinzugefügt.

GTA Online: Die bisher größte Garage

Das größte Highlight des neuen Updates ist eindeutig die Garage am Eclipse Blvd im Norden von Los Santos. Auf fünf Stockwerken könnt ihr hier bis zu 50 Fahrzeuge ausstellen. Die einzelnen Stockwerke können außerdem individualisiert werden. Verschiedene Stile und Einrichtungsoptionen stehen zur Auswahl. Auf der Ingame-Website Dynasty8 kostet die Garage 2.740.000 GTA-Dollar. Wer ein GTA+-Abo hat, bekommt die Immobilie gratis.

Die Garage kann nicht als Spawn-Punkt festgelegt werden, ihr müsst also immer von einer anderen Wohnung aus starten und erst dort hin fahren. Eine Werkstatt ist ebenfalls nicht dabei, ihr könnt eure Autos also nicht direkt vor Ort tunen und anpassen.

Einen ersten Eindruck der neuen Garage könnt ihr euch im Teaser machen:

Weitere neue Inhalte

Mit dem Toundra Panthere liefert Rockstar auch direkt ein passendes Fahrzeug, das sich sicherlich gut in eurer neuen Garage machen würde. Das französische Sportscar ist bis zum 22. Februar bei Legendary Motorsport oder im Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport erhältlich.

Darüber hinaus gibt es noch jede Menge Anpassungen, spezielle Rabatte und Belohnungen. Interessant sind dabei auf jeden Fall die täglich wechselnden Drogenverstecke, die ihr plündern könnt sowie die Versorgungspakete, die ihr euch in den freien Lobbys schnappen könnt. Alles, was in den kommenden Wochen in „GTA Online“ wichtig ist, könnt ihr in der Übersicht von Rockstar nachlesen.