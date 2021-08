GTA Online: Neues Fahrzeug Pfister Growler jetzt verfügbar, Boni & neuer Gegnermodus

Auch in dieser Woche beglückt Rockstar Games alle Spieler*innen von GTA Online mit einem neuen Fahrzeug, einem frischen Gegnermodus, doppelten Boni und mehr. Wir fassen euch auf den folgenden Zeilen die wichtigsten Infos zusammen, damit ihr in dem Multiplayer-Modus zu GTA 5 nicht der Überblick verliert.

Diese Woche in GTA Online

Beginnen wir mit den doppelten Boni in GTA Online: Der neue Gegnermodus hört auf den Namen Kart Krash: Full Auto und führt eine neue chaotische Komponente in „GTA Online“ ein. Die Spieler*innen kämpfen darum, in Teams oder chaotischen Partien im Modus Jeder-gegen-Jeden als Letzter übrigzubleiben. Dabei nutzen sie die an ihre Gokarts montierten Waffen und die überall auf der Karte verstreuten Power-ups, um die Konkurrenz auszuschalten.

Spielt ihr den neuen Modus in dieser Woche, erhaltet ihr doppelte GTA$ sowie RP.

Doppelte Belohnungen winken außerdem für abgelieferte Autos von der exotischen Exportliste und für Raubüberfälle auf Gemischtwarenläden.

Neues Fahrzeug in GTA Online verfügbar

Ab sofort steht bei Legendary Motorsport der Pfister Growler zum Verkauf. Erwerben könnt ihr das Fahrzeug für 1.627.000 GTA-Dollar. Möchtet ihr das neue Fahrzeug zum günstigeren Einkaufspreis von 1.220.250 US-Dollar kaufen, müsst ihr eure Reputation erhöhen. Das Reputations-System schaltet ihr durch eine Mitgliedschaft frei, die euch 50.000 GTA$ kostet.

Mitglieder, die in zehn LS-Car-Meet-Rennserien (entweder Verfolgungs– oder Straßenrennen) unter die ersten fünf kommen, gewinnen den Vapid Dominator GTT, ein archetypisches Muscle-Car, das sich nicht vor Experimenten mit leistungssteigernden Mitteln scheut.

GTA Online Los Santos Tuners: Alle Fahrzeuge des Sommer-Updates in der Übersicht (Update)

Als Podiumsfahrzeug im örtlichen Casino kann aktuell der Dinka Veto Modern gewonnen werden. Einmal am Tag könnt ihr kostenlos am Glücksrad drehen und auf den Hauptgewinn hoffen. Ansonsten winken außerdem GTA$, Kleidung und Überraschungspreise.

Testet neue und demnächst erscheinende Autos auf der Teststrecke: Auf der neuen Teststrecke im LS Car Meet könnt ihr jetzt als Mitglied den noch nicht veröffentlichten Karin Sultan RS Classic, den Pfister Growler und den Vulcar Warrener HKR kostenlos testen.

Rabatte in GTA Online

Alle, die sich gerne mit winzigen Automobilen in das oben beschriebene Chaos stürzen wollen, sparen 30 Prozent beim Kauf des Dinka Veto Classic sowie auf eine Reihe anderer Fahrzeuge in allen Farben und Formen. Unten findet ihr eine vollständige Liste mit allen Fahrzeugen und den entsprechenden Rabatten.

30 % RABATT:

Pegassi Toreador

Sea Sparrow

Karin Futo GTX

Dinka Veto Classic

U-Boot Kosatka

40 % RABATT:

BF Weevil

HVY Nightshark

Boni und Vorteile mit Prime Gaming

GTA-Online-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 100.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.



Zusätzlich erhalten Prime-Gaming-Mitglieder exklusive Rabatte wie 50 Prozent auf den Rennwagen Benefactor BR8 sowie 80 Prozent auf die zeitlose Invetero Coquette BlackFin.