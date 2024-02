GTA Online: Feierlichkeiten, Geschenke und Diamanten im Tresorraum des Casinos

In dieser Woche wird euch in GTA Online einiges geboten. Und zwar wird nicht nur ein einzelnes Fest gefeiert, sondern gleich drei! Dabei handelt es sich um das Mond-Neujahr, Karneval und Valentinstag.

Zu diesen Anlässen erhalten Spieler eine Fülle an Geschenken und besondere Belohnungen, die wir euch alle in diesem Beitrag vorstellen werden.

Geschenke zum Mond-Neujahr

Wenn ihr in dieser Woche GTA Online spielt, erhaltet ihr die neue majestätische Drachenmaske. Außerdem bekommen alle Spieler, die die festlichen Sammlerstücke der letzten Woche verpasst haben, noch einmal die Chance, sich sowohl die Holz-Drachenmaske, das rote Mond-Neujahr-Kleid als auch das schwarze Mond-Neujahr-T-Shirt zu sichern.

Loggt ihr euch zwischen dem 8. und 14. Februar ein, erhaltet ihr als Geschenk 188.888 GTA-Dollar, die innerhalb von 72 Stunden auf das Maze-Bank-Konto überwiesen werden.

Doppelte & Dreifache Boni

In dieser Woche erhaltet ihr für die Teilnahme an allen von Rockstar erstellten Verwandlungsrennen doppelte GTA-Dollar und RP.

Spielt ihr den Deathmatch-Modus Vor die Schrotflinte gelaufen, erhaltet ihr bis zum 14. Februar ebenfalls dreifache GTA-Dollar und RP. Dreifache Boni gibt es auch für den Gegner-Modus Bis der Tod uns scheidet.

Kostenlose Drachentattoos

Möchtet ihr euren Look ein wenig verändern, dann solltet ihr euch in GTA Online ein kostenloses Drachentattoo stechen lassen. Zur Auswahl stehen der Drachentöter, der Geisterdrache, das Drachen-Wandbild und weitere.

Das neue Podiumsfahrzeug der Woche

Dreht in dieser Woche am Glücksrad, um mit etwas Glück den Supersportwagen Truffade Adder abzuräumen, der zur Feier des Mond-Neujahrs in einem rot-goldenen Design daherkommt.

Chancen auf Diamanten im Tresorraum des Casinos

In dieser Woche könnt ihr im Tresorraum des Diamand Casinos wieder Diamanten stehlen, die euch besonders reicht machen können, wenn ihr die Nummer mit einem kühlen Kopf durchzieht.

Karnevalsgeschenke

Bis zum 14. Februar erhaltet ihr das Karnevalssommerkleid, den Karneval-Schlauchschal, das Bigness-Karneval-Sport-T-Shirt und den Bigness-Karnevalsfischerhut. Ihr bekommt also alles serviert, was ihr für eine farbenfrohe Karnevalsstimmung benötigt – und das völlig kostenlos!

Valentinstagsgeschenke

Nicht fehlen dürfen natürlich die Valentinstagsgeschenke, die aus der roten Herzsonnenbrille und der gelben Herzsonnenbrille besteht. Übernehmt ihr in dieser Woche die Rolle eines Leibwächters, könnt ihr euch die lila Herzsonnenbrille sichern.

Im Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport

Pegassi Vacca (Supersportwagen)

(Supersportwagen) Pegassi Zorrusso (Supersportwagen)

(Supersportwagen) Dewbauchee JB 700 (Klassiker)

(Klassiker) Dundreary Landstalker XL (SUV, 30 % Rabatt)

(SUV, 30 % Rabatt) Albany Roosevelt (Klassiker, 30 % Rabatt)

Im Ausstellungsraum von Luxury Autos

Albany Roosevelt Valor (Klassiker)

(Klassiker) Pegassi Torero XO (Supersportwagen)

Rabatte in GTA Online

Kostenlose Getränke im Diamond Casino & Resort

Spielhallen – 30 % Rabatt

Verbesserungen und Anpassungen für Spielhallen – 30 % Rabatt

Kostenlose Drachentattoos (50 % Rabatt auf alle anderen Tattoos)

Lampadati Tigon (Supersportwagen) – 30 % Rabatt (auf der Teststrecke)

Ocelot Swinger (Klassiker) – 30 % Rabatt (auf der Teststrecke)

Dundreary Landstalker XL (SUV) – 30 % Rabatt

Albany Roosevelt (Klassiker) – 30 % Rabatt

Waffentransporterinventar und -rabatte

Billardqueue

Gusenberg-Bleispritze (50 % Rabatt)

(50 % Rabatt) Gefechtsgewehr

Railgun

Elektroschocker (40 % Rabatt mit GTA+)

(40 % Rabatt mit GTA+) Schwerer Revolver

Doppelläufige

Schrotflinte

Reihenfeuerpistole

Granaten

Haftbomben

RohrbombenPanzerung

