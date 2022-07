GTA 6 bekommt einem Bericht zufolge eine weibliche Hauptfigur

Mehr offizielle Informationen als eine kurze Bestätigung, dass Rockstar Games tatsächlich an GTA 6 arbeitet, gibt es bisher nicht. Trotzdem beherrscht das Open-World-Spiel in regelmäßigen Abständen die Schlagzeilen. Kaum ein Spiel wird so sehr erwartet wie der neueste Teil der legendären Serie, der wahrscheinlich erst in 3-4 Jahren erscheint.

Einem neuen Bericht zufolge soll „GTA 6“ erstmals in der Geschichte des Studios eine weibliche Hauptfigur bekommen. Das ist dem Artikel zufolge nur eine von vielen Änderungen, die Rockstar selbst an der eigenen Firmenpolitik vornehmen möchte. In den letzten Jahren und speziell nach dem Release von Red Dead Redemption 2 hatte es immer wieder Beschwerden über das Betriebs-Klima und die dort vorherrschende Crunch-Kultur gegeben.

GTA 6: Weibliche Hauptfigur?

Immer wieder machen Informationen die Runde, die angeblich direkt von Mitarbeiter*innen des Studios stammen. Rockstar bestätigt diese Gerüchte nicht, dementiert sie gleichzeitig aber auch nicht. Dadurch kann erst zum Release gesagt werden, wer eigentlich Recht hatte. Manche Insider genießen in der Branche allerdings einen guten Ruf, so wie etwa Jason Schreier.

Der Journalist ist bekannt für seine investigativen Geschichten und für seine guten Verbindungen in der Videospiel-Branche. Von ihm stammt der Bericht, der bei Bloomberg erschienen ist. In dem Artikel geht es um die Umwälzungen und Veränderungen, die aktuell bei Rockstar Games stattfinden. Nach den Vorwürfen in der Vergangenheit wird dort wohl versucht, eine neue positivere Kultur zu schaffen.

Kommt GTA 6 in die nächste Entwicklungsphase? Rockstar Games schreibt dutzende Stellen aus

In der Konsequenz wirkt sich das natürlich auch auf die Spiele aus, die bei Rockstar entwickelt werden, besonders natürlich „GTA 6“. Die Serie ist für ein deftiges Maß an Gewalt bekannt, oft geht es dabei auch gegen verschiedene Minderheiten. Das findet zwar alles in einem satirischen Kontext statt, kann aber trotzdem besser reflektiert werden. Beim Release von GTA 5 auf den Next-Gen-Konsolen wurden etwa transphobe Inhalte ersatzlos entfernt.

Ein weiterer Schritt ist laut Schreier eben die erstmalige Einführung einer weiblichen Protagonistin. Auch über die Geschichte scheint der Insider teilweise Bescheid zu wissen:

„Die Frau, die eine Latina ist, wird eine der beiden Hauptfiguren in einer Geschichte sein, die von den Bankräubern Bonnie und Clyde beeinflusst ist […]“

Demnach wird es also mehr als nur eine Protagonistin geben. Ob und wieviel Wahrheitsgehalt der Bericht von Schreier enthält, erfahren wir wie immer erst, wenn Rockstar selbst Informationen veröffentlicht.