Im Versteck könnt ihr euch beim Mogry Nektar an dessen Jagdbrett nach dem Aufenthaltsort verschiedener mächtiger Bestien erkundigen. Insgesamt gibt es 32 sogenannte Berüchtigte Gefahren in „Final Fantasy 16“, doch nur von vier dieser Gegner erhaltet ihr Rotlegierung.

Wie zuvor bereits kurz angerissen, ist Rotlegierung eine ziemlich seltene Ressource, an die ihr dementsprechend nur schwierig herankommt. Eure beste Chance ist, auf die Jagd nach verschiedenen starken Monstern zu gehen, die in Valisthea ihr Unwesen treiben.

Insbesondere in den ersten Spielstunden sind dies sehr starke Ausrüstungsgegenstände, die euch in „Final Fantasy 16“ gute Dienste leisten werden. Später könnt ihr sogar noch deutlich mächtigere Objekte vom Schmied anfertigen lassen, allerdings benötigt ihr für diese keine Rotlegierung.

Eine Ressource, die ihr für einige dieser Schwerter und Rüstungsteile benötigt, ist Rotlegierung. Diese gehört zu den seltensten Rohstoffen, die ihr in „Final Fantasy 16“ finden könnt, und entsprechend schwierig ist es, sie sowie natürlich auch die dazugehörigen Waffen zu erlangen.

In eurem Versteck, das ihr mit Clive im Action-RPG-Hit regelmäßig besuchen werdet, spielt Schlehdorn eine wichtige Rolle. Der Schmied verbessert eure Schwerter und Rüstungen oder stellt für euch einige mächtige Ausrüstungsteile her, für die ihr ihm die notwendigen Baupläne und Rohstoffe liefern müsst.

Achtung, es folgen Spoiler: Um eure Überlebenschancen in Final Fantasy 16 zu erhöhen, könnt ihr verschiedene Schwerter kaufen, verbessern und herstellen. Für einige Waffen benötigt ihr spezielle Ressourcen, etwa Rotlegierung , und wir verraten euch, wie ihr sie bekommt und wofür sie wichtig ist.

