Ubisoft hat Gameplay zum kommenden Ego-Shooter Far Cry 6 präsentiert. Zu sehen sind actionreiche Szenen, die auf der fiktiven karibischen Insel Yara spielen. Die Reaktionen zum gezeigten Material fallen größtenteils positiv aus. Allerdings gibt es auch Kritik an der Grafik, die nicht mehr wirklich zeitgemäß wirkt.

Far Cry 6 löst Hype aus, hat aber auch Schattenseiten

„Far Cry 6“ versetzt euch wieder in eine riesige Open World. Diese ist an Kuba angelehnt. In der Rolle von Dani (ihr entscheidet, ob männlich oder weiblich), nutzt ihr 49 anpassbare Waffen, um gegen eure Feinde vorzugehen. Darunter der 5-fach-CD-Wechsler mit Codename „Macarena“, mit dem ihr eure Feinde mit Discs beseitigt.

Um eure Ziele zu erreichen, setzt ihr wieder mehrere Vehikel ein, könnt ein Pferd reiten und greift auch auf Pets zurück. Wie das aussieht, könnt ihr euch im Gameplay-Reveal-Trailer ansehen.

Das Video rief durchaus positive Reaktionen hervor. Lucknest schreibt beispielsweise als Kommentar zum Video auf Youtube:

„Ok. Das sieht mehr als fantastisch aus. Möglicherweise das einzige Spiel, das ich in diesem Jahr kaufen werde. Werde es trotzdem nicht vorbestellen, weil, ihr wisst schon, Cyberpunk… aber ich bin sehr gehyped!“

Jue Viole Grace freut sich schon sehr auf das Spiel:

„Das Spiel sieht extrem vielversprechend aus. Ich hoffe, es hat dieselbe Wirkung wie Far Cry 3. Und ich kann es kaum erwarten, ein Krokodil als Pet zu haben.“

Officer classified ist definitiv gehypet:

„Oh, sieht das gut aus. Das sieht so gut aus und ich bin jetzt noch mehr gehyped.“

Allerdings gibt es auch Kritik. Die Grafik kommt nicht ganz so gut an, was mitunter auch den Gesichtsanimationen liegt. Mr Swanky Blum meint:

„Ich werde das Spiel kaufen aber warum schaut die Grafik schlechter als in früheren Teilen aus?“

The Strexil stimmt zu und erklärt sarkastisch:

„Die Grafiken auf PS3-Level sehen echt umwerfend für ein Spiel im Jahr 2021 aus.“

Second Sense zeigt sich ebenfalls nicht begeistert:

„Ich weiß nicht, warum ich dieses Gefühl habe aber ich hege keine großen Hoffnungen für das Spiel. Es sieht schon etwas lustig aus aber grafisch ist es ein Schritt zurück. Viele Animationen sehen so steif aus. Besonders bei den Gesichtern.“

Was meint ihr zum Trailer? Freut ihr euch schon auf „Far Cry 6“? Was meint ihr zur Grafik?