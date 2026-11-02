Fallout 76 hat einen neuen Meilenstein erreicht. Seit dem Start im November 2018 haben laut Bethesda mehr als 25 Millionen Menschen das Online-Rollenspiel gespielt. Die Zahl wurde am 23. Oktober 2026 im Rahmen der Fallout-Day-Feierlichkeiten über eine offizielle Steam-Mitteilung bekannt gegeben.

Creative Director Jon Rush und Production Director Bill LaCoste bedankten sich bei der Community für ihre langjährige Unterstützung. Das Timing passt, denn am 14. November 2026 feiert Fallout 76 bereits seinen achten Geburtstag.

Fallout 76 wächst auf 25 Millionen Nutzer

Die veröffentlichten Zahlen dokumentieren ein stetiges Wachstum über mehrere Jahre. Besonders deutlich fällt der Sprung zwischen Juni 2023 und Mai 2024 aus, als die Zahl von 15 auf 20 Millionen anstieg.

Zeitpunkt Kumulierter Spielerstand November 2021 11 Millionen Juni 2022 12 Millionen Juni 2023 15 Millionen Mai 2024 20 Millionen Juni 2025 23 Millionen Oktober 2026 25 Millionen

Die 25 Millionen sind nicht mit verkauften Exemplaren oder gleichzeitig aktiven Nutzern gleichzusetzen. Fallout 76 ist seit Juli 2020 über den Xbox Game Pass verfügbar und konnte im Januar 2023 außerdem als monatliches PlayStation-Plus-Spiel beansprucht werden. Dadurch fließen auch Zugriffe über Abonnements und frühere Gratisaktionen in den kumulierten Wert ein.

Einen kräftigen Schub erhielt das Spiel nach dem Start der Fallout-Serie bei Prime Video im April 2024. In diesem Zeitraum verzeichnete Fallout 76 an einem einzigen Tag mehr als eine Million aktive Nutzer, während die gesamte Spielereihe innerhalb von 24 Stunden fast fünf Millionen Menschen erreichte.

Vom schwierigen Start zum langlebigen Online-Rollenspiel

Der Meilenstein ist vor allem angesichts des holprigen Starts bemerkenswert. Nach der Veröffentlichung am 14. November 2018 konzentrierte sich Bethesda zunächst auf technische Verbesserungen und eine grundlegende Überarbeitung des ursprünglichen Konzepts.

Eine entscheidende Wende brachte Wastelanders am 14. April 2020. Das bis dahin weitgehend ohne menschliche NPCs auskommende Appalachia erhielt durch die Wastelanders-Patchnotes belegte Erweiterung eine neue Hauptgeschichte, Dialogsysteme, Fraktionen, Verbündete und ein Reputationssystem. Damit näherte sich Fallout 76 stärker den klassischen Rollenspielelementen der Reihe an.

Die Weiterentwicklung soll auch nach dem neuen Rekord nicht enden. Am 1. Dezember 2026 erscheint das kostenlose World-Pets-Update. Haustiere können dann Appalachia gemeinsam mit ihrem Besitzer erkunden, Erfahrung sammeln, im Level aufsteigen und Befehle wie Folgen, Beschützen oder Angreifen ausführen. Bethesda plant laut seinem Ausblick bis Sommer 2027 außerdem weitere Inhalte, darunter Hideouts und die Kartenerweiterung Raven Rock.

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