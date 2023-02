Elden Ring: Zeit für eine Wiedergeburt – Fundorte aller 18 Larventränen

© From Software/Bandai Namco

© From Software/Bandai Namco

Die mystischen Larventränen in Elden Ring gehören zu den wohl wichtigsten Items im ganzen Spiel, schließlich könnt ihr mit ihnen eine Wiedergeburt veranlassen, wodurch ihr all eure Werte neu verteilen könnt. Perfekt, um kleine Pannen bei der Charakterentwicklung auszubügeln oder sogar ganz neue Richtungen einzuschlagen.

Elden Ring: Alle 18 Larventränen und wo ihr sie findet (Fundorte)

Die schlechte Nachricht gleich vorweg: Ihr könnt Larventränen nicht farmen. Es gibt keinen Gegnertyp, der diese Gegenstände regelmäßig fallen lässt und keine Orte, an welchen sie wiederholt auftauchen. Tatsächlich findet ihr in ganz „Elden Ring“ maximal 18 solcher Items, was aber auch mehr als genug ist, um sich mehrfach umzuentscheiden.

Sollte euch das Thema ein wenig überfordern oder ihr seid euch nicht ganz sicher, wie die Sache mit der Wiedergeburt wirklich funktioniert, schaut doch gerne in unseren separaten Guide Attribute neu verteilen in Elden Ring, alles über Skalierung, Umskillen & Wiedergeburt. Wisst ihr, was zu tun ist, gilt es nur noch, die notwendigen Larventränen einzusammeln.

© From Software/Bandai Namco

Alle Larventränen in Limgrave (1)

Vom Ort der Gnade Südseite des Agheel-Sees aus geht es nach Osten, wo ihr bei einer Klippe einen Wanderadligen mit Schwert antreffen könnt. Alternativ erreicht ihr diesen Gegner an der Straße nördlich der Brücke des Opfers. Dieser Feind kann sich in einen Runenbären verwandelt, lässt dafür aber auch eine Larventräne fallen.

Alle Larventränen in Liurnia (4)

Ihr sucht einen Pavillon nordwestlich der Krabbenkocherhütte beziehungsweise südlich vom Ort der Gnade Herabgestürzte Ruinen des Seenlands . Hier seht ihr vier Riesenhummer, doch nur einer von ihnen bewegt sich. Erledigt diesen und er verwandelt sich in einen Verpflanzten Spross . Erledigt ihn noch einmal und er lässt die Träne fallen.

beziehungsweise südlich vom Ort der Gnade . Hier seht ihr vier Riesenhummer, doch nur einer von ihnen bewegt sich. Erledigt diesen und er verwandelt sich in einen . Erledigt ihn noch einmal und er lässt die Träne fallen. Die zweite Träne in Liurnia findet ihr auf dem Friedhof im Dorf der Albinaurics . Diesen Ort erreicht ihr, wenn ihr vom See im Südwesten von Liurnia nach Südwesten reist. Die Träne liegt auf dem Friedhof selbst.

. Diesen Ort erreicht ihr, wenn ihr vom von Liurnia nach Südwesten reist. Die Träne liegt auf dem Friedhof selbst. Die dritte Larventräne kann nur gefunden werden, wenn ihr das Gemälde Auferstehung bei der Hütte des Künstlers in Liurnia besorgt habt. Habt ihr dann noch die Königliche Ritterin Loretta im Caria-Anwesen besiegt, betretet den Friedhof hinter dem Haus und interagiert mit dem Phantom auf dem Stuhl.

bei der in Liurnia besorgt habt. Habt ihr dann noch die im Caria-Anwesen besiegt, betretet den Friedhof hinter dem Haus und interagiert mit dem Phantom auf dem Stuhl. Begebt euch zu dem Ort Drei Schwestern, oberhalb von Haus Caria, im Nordwesten von Liurnia. Sucht entlang der östlichen Klippe nach einem Skarabäus, lasst euch dort auf das Dach des Herrenhauses fallen und nutzt die Holzplattform an der Westseite, um weiter nach unten zu gelangen. Nun geht es noch die Treppe hoch, die durch ein Loch im Dach führt, wo ihr zweimal mit Pidia sprecht, der euch die Larventräne schließlich verkauft.

© From Software/Bandai Namco

Alle Larventränen in Caelid (1)

Sucht bei den Klippen südlich des Orts der Gnade Südhochstraße von Caelid nach der Stelle mit den Särgen. Besiegt hier den Wanderadligen mit Schwert und er wird sich in einen Troll verwandelt. Erledigt auch diesen und die nächste Träne in Elden Ring ist euer.

Alle Larventränen auf dem Altus-Plateau (2)

Reist von Ruinen des Waldvolks aus nach Osten beziehungsweise vom Windmühlendorf aus nach Süden und ihr erreicht ein paar Ruinen, die auf der Map nicht weiter betitelt werden. Erledigt hier den Untoten, der in der Ecke kauert, und er wird sich in eine Löwenwache verwandeln. Erledigt auch diese und ihr habt noch eine Träne im Sack.

aus nach Osten beziehungsweise vom aus nach Süden und ihr erreicht ein paar Ruinen, die auf der Map nicht weiter betitelt werden. Erledigt hier den Untoten, der in der Ecke kauert, und er wird sich in eine verwandeln. Erledigt auch diese und ihr habt noch eine Träne im Sack. Sucht das Gebiet Gelmir auf und begebt euch zum Ort der Gnade Straße der Sünde, welcher sich im Areal nördlich von Haus Vulkan befindet. Östlich davon findet ihr ein großes Wurmgesicht, das sie Träne für euch zurücklässt.

Alle Larventränen in Siofra (1)

Ihr müsst das Gebiet Siofra-Fluss erreichen, wofür ihr den Brunnen östlich des Niederen Erdenbaums im Nebelwald nutzt. Begebt euch dann zu dem Aufzug im Nordwesten, fahrt nach oben und begebt euch schließlich nach Osten, bis ihr das Holzgerüst erklommen und dem Pfad hinter dem Wasserfall gefolgt seid. Dort findet ihr einen Händler, der euch die Träne verkauft.

Alle Larventränen in Nokron, die Ewige Stadt (8)

Vom ersten Ort der Gnade aus geht es nach Ost/Südost, wo ihr einen Innenhof betretet. Begebt euch in das Gebäude auf der rechten Seite und ihr werdet erneut fündig.

aus geht es nach Ost/Südost, wo ihr einen Innenhof betretet. Begebt euch in das Gebäude auf der rechten Seite und ihr werdet erneut fündig. Folgt dem regulären Weg vom ersten Ort der Gnade aus und ihr trefft auf den Boss Imitator-Träne . Kurz davor steht ein kleiner Pavillon und in eben diesem liegt eine Leiche, der ihr die Larventräne abnehmen könnt.

. Kurz davor steht ein und in eben diesem liegt eine Leiche, der ihr die Larventräne abnehmen könnt. Ihr erhaltet gleich zwei neue Tränen , wenn ihr den eben erwähnten Boss Imitator-Träne besiegen könnt.

, wenn ihr den eben erwähnten Boss Imitator-Träne besiegen könnt. Vom Ort der Gnade Heilige Stätte der Nacht aus geht es nach Norden. Erklimmt die Treppe auf der rechten Seite und folgt ihrem Verlauf bis zu der großen Eisenkugel , die ihr auch sogleich zerstört. Der gesuchte Gegenstand fällt heraus und ihr könnt euch freuen.

aus geht es nach Norden. Erklimmt die Treppe auf der rechten Seite und folgt ihrem Verlauf bis zu der , die ihr auch sogleich zerstört. Der gesuchte Gegenstand fällt heraus und ihr könnt euch freuen. Gleich drei weitere Larventränen findet ihr, wenn ihr euch in Nokstella, der Ewigen Stadt ordentlich umseht. Zerstört die Kugel auf der Brücke, die Kugel bei dem offenstehenden Gebäude und die Kugel im Gebäude auf der linken Seite, um je eines der gesuchten Items zu erhalten.

Alle Larventränen auf dem Geweihten Schneefeld (1)

Sobald ihr es geschafft habt, dieses optionale Gebiet in „Elden Ring“ zu erreichen, begebt ihr euch zum Ort der Gnade Inneres Geweihtes Schneefeld. Südöstlich davon, beziehungsweise nordwestlich der Katakomben des Geweihten Schneefelds, befindet sich eine Gruppe Wanderadliger, von denen einer im Boden festzustecken scheint. Diese Gegner verwandelt sich in einen Runenbär und der lässt wiederum die Träne fallen.