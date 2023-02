Sonys DualSense Edge bei Mediamarkt und Saturn verfügbar

Microsoft hat mit Pro-Controllern für die Xbox schon länger vorgelegt. Sony zieht mit dem DualSense Edge nun mit seinem eigenen Produkt nach. Wer also nach dem Kauf seiner PlayStation VR2 noch Geld übrig hat, kann sich überlegen, ob er es für den Pro-Controller der PS5 ausgeben will.

MediaMarkt- und Saturnkunden können sich freuen. In diesen beiden Elektronikgeschäften ist der DualSense Edge ab sofort online und vor Ort verfügbar. Am Preis hat sich dabei nichts geändert. Er wird weiterhin für 240 Euro bei beiden Händlern angeboten.

Der DualSense Edge ist zwar schon länger auf dem Markt, kommt aber nun auch zu verschiedenen Händlern. Bisher gab es den Pro-Controller für die PlayStation 5 nur per PlayStation Direct im offiziellen Store. An seinem stolzen Preis hat sich jedoch nichts geändert. Wir zeigen euch, wer das gute Stück seit neustem vorrätig hat.

