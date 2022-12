Das Angebot von Disney+ wird auch nächsten Monat erweitert. Welche Titel im Januar 2023 neu ins Abo kommen, könnt ihr hier sehen. Außerdem liefern wir Empfehlungen, die sich besonders lohnen.

Disney+: Auf diese Filme und Serien könnt ihr euch im Januar 2023 freuen

Diese Filme und Serien werden am jeweils aufgelisteten Tag zum Streaming-Angebot von Disney+ im Januar 2023 hinzugefügt:

4. Januar: „Star Wars: The Bad Batch“ – 2. Staffel „Runaway“ „The French Mans“ – 2. Staffel

6. Januar: „If These Walls Could Sing“ „Beba“

11. Januar: „Welcome to Chippendales“ „Chasing Waves“ „Die Bergretter“ – 13. Staffel „Extreme Survival mit Hazen Audel“ – 2. & 3. Staffel „Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller“ – 2. Staffel

13. Januar: „Die Biene Maja – Das geheime Königreich“ „The Flagmakers: Die Stars hinter den Streifen“ „Retrograde“ „The Territory“ „Daredevil“



18. Januar: „Koala Man“ „The Hardy Boys“ – 1. & 2. Staffel „König Shakir recycelt“ „Atlanta“ – 4. Staffel

20. Januar: „Idina Menzel: Ihr Weg auf die Bühne“

25. Januar: „Extraordinary“ „NYPD Blue“ – 9. Staffel „Find me in Paris – Tanz durch die Zeit“ – 3. Staffel

27. Januar: „Heilstätten“



Achtung! Es kann immer noch passieren, dass sich etwas an den Plänen und Ankündigungen für Januar 2023ändert. Disney+ fügt eventuell später noch andere Inhalte hinzu oder verschiebt irgendetwas. Ihr solltet das Ganze also stets mit Vorsicht genießen.

Disney+: Das sind die Highlights im Januar 2023

„Atlanta“ – 4. und letzte Staffel: Die vierte Staffel „Atlanta“ liefert das große Finale der kompletten Serie von und mit Donald Glover. Beides hat es wirklich in sich.

Mit „Atlanta“ könnt ihr nicht nur eine der besten Serien sehen, die Disney+ in petto hat, sondern eine der besten Serien, die es ganz allgemein gibt.

Hier treffen Humor, Drama, Zeitgeist und Surreales aufeinander, dass es eine wahre Freude ist. Nicht verpassen!

„Star Wars: The Bad Batch“ – 2. Staffel: Der „Clone Wars“-Nachfolger geht in die nächste Runde. Wer sich auch nur ein bisschen für „Star Wars“ interessiert und von dem Animations-Look nicht abgeschreckt wird, kann hier nichts falsch machen.

Die Sturmtruppler erleben allerlei Abenteuer, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet, weil sie einen erfrischend anderen Blick auf die Ereignisse im „Star Wars“-Universum bieten.

Worauf freut ihr euch am meisten aus dem Januar 2023-Lineup von Disney+? Was schaut ihr euch zuerst an?