Die Siedler: Neue Allianzen – Ubisoft überrascht mit Releasetermin, Spielmodi und mehr

Nach einigem Hin und her, war es eine Weile ruhig um die neueste Version von Die Siedler. Nun meldete sich Ubisoft mit überraschenden Neuigkeiten.

2018 gab es die erste Ankündigung zu einem Reboot des beliebten Strategiespiels, dessen Release im Herbst 2019 geplant war. Dieser wurde dann auf Sommer 2020 verschoben. Anfang 2022 war es dann soweit: Eine Vorabversion des Aufbauspiels wurde veröffentlicht – und von der Community in der Luft zerrissen.

Die Kritiken der Fans wurden sich offenbar zu Herzen genommen. So hat das Game unter dem Namen „Die Siedler: Neue Allianzen“ einige Neuerungen bezüglich Spielmodi und Plattformen erhalten. Außerdem gibt es ein neues Releasedatum.

Die Siedler: Neue Allianzen – Das ist neu

In einem Video präsentiert Creative Director Christian Hagedorn das neueste Entwickler-Update. Darin ist unter anderem die Rede von drei verschiedenen Modi:

Solo-Kampagne: Im klassischen Singleplayer geht es um das Volk der Elari , die gezwungen sind, aus ihrer Heimat zu fliehen. Auf der Suche nach neuem Land , auf dem sie sich ansiedeln können, müssen sie sich „vielen Herausforderungen stellen, von den Überfällen skrupelloser Banditen bis hin zur Entdeckung der neuen Kultur dieser Länder.“

Im klassischen Singleplayer geht es um , die gezwungen sind, aus ihrer Heimat zu fliehen. , auf dem sie sich ansiedeln können, müssen sie sich „vielen Herausforderungen stellen, von den Überfällen skrupelloser Banditen bis hin zur Entdeckung der neuen Kultur dieser Länder.“ Extrem-Modus: Wie der Name schon sagt, soll dieser Modus extrem werden, denn die KI soll durch zahlreiche Modifikatoren und Bedingungen selbst „die besten Spieler auf die Probe stellen.“ Wer es allein nicht schafft, kann hier gemeinsam mit Freund*innen spielen.

Wie der Name schon sagt, soll dieser Modus extrem werden, denn die KI soll durch selbst „die besten Spieler auf die Probe stellen.“ Wer es allein nicht schafft, kann hier spielen. Gefecht: In diesem Spiel-Modus können bis zu acht Spieler gleichzeitig gegen die KI antreten. Zum Launch sollen es für das Gefecht 12 Karten verfügbar sein.

Zudem kommt das neue Siedler-Game erstmals nicht nur für PC, sondern auch für Xbox, PlayStation und Nintendo Switch. Deshalb ist auch Cross-Play und Cross-Progression geplant. So kann der Multiplayer-Modus plattformübergreifend gespielt und der jeweilige Fortschritt unabhängig vom Gerät gespeichert werden.

Wann erscheint Die Siedler: Neue Allianzen?

„Die Siedler: Neue Allianzen“ soll am 17. Februar 2023 erscheinen. Im Epic Games Store kann bereits die Standard Edition, ebenso wie eine Deluxe Version vorbestellt werden. Demnach ist davon auszugehen, dass es zu keiner weiteren Verschiebung kommen wird.

In den kommenden Wochen will das Entwicklerstudio die einzelnen Elemente ausführlicher in Streams vorstellen. Der erste soll den Gefechtsmodus zeigen und findet am 1. Dezember ab 16 Uhr bei Twitch statt.