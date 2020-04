Deutscher Computerspielpreis 2020: Das sind die Gewinner!

BELIEBTE NEWS

PlayStation Plus: Sind die PS Plus-Titel für Mai 2020 bereits geleakt worden?

Animal Crossing: New Horizons: Fälschung oder Original? So erkennt ihr Reiners echte Kunstwerke

Streamerin Alinity erhält temporären Twitch-Bann, sie hält das für zu kurz

Disney Plus: Diese neuen Inhalte gibt es im Mai 2020

One Piece: Netflix-Start steht fest, Termin bekannt

The Last of Us 2: Massive Spoiler aufgetaucht, Naughty Dog meldet sich zu Wort

Horror-Titel Daymare: 1998 erscheint Ende April für PS4 & Xbox One

One Piece: Kapitel 978 enthüllt Kaidos Elite-Einheit die Flying Six!

The Last of Us 2: Neuer Release-Termin bekannt gegeben worden, erscheint in Deutschland ungeschnitten

Die PS Plus-Spiele für Mai 2020 werden morgen enthüllt

TRENDS

Cyberpunk 2077 Rollenspiel

The Last of Us 2 Action-Adventure

Resident Evil 3 Survival-Horror

Final Fantasy 7 Remake Action-RPG

Pokémon Schwert und Schild Rollenspiel

Zelda: Breath of the Wild 2 Rollenspiel

GTA 6 Open-World-Action