Dead by Daylight: Tools of Torment – Welcher neuer Killer erwartet uns?

Der neue Teaser zum Dead by Daylight-Chapter 27 „Tools of Torment“ ist da. Zu sehen gibt es technische Skizzen auf einem Schreibtisch und einen Schädel, der mit verschiedenen futuristischen Gadgets in Mund und Auge modifiziert ist. Die Fans feiern die Ungewissheit.

Wer wird der nächste Killer werden? Ein Cyborg?

Zwei neue Überlebende – eine neue Tötungsmaschine

Am 15. Februar erscheint das „Tools of Torment“-Update. Neben dem mysteriösen Mörder erwarten uns auch zwei neue Charaktere, die um ihr Leben kämpfen. Da die Spuren auf eine tödliche Maschine schließen lassen, gibt es vor allem einen Namen der die Gerüchteküche dominiert:

Der Terminator. Ob es einer von Skynets Schergen wird, bleibt abzuwarten. Andere haben in einer der Tomes, die die Geschichte im Spiel erzählen, einen möglichen Hinweis auf den nächsten Killer gefunden:

„Ein biomechanischer Killer, der mit verschiedenen geköpften Köpfen bedeckt ist, die in verschiedenen Sprachen Kampfschreie ausstoßen. Sein Körper besteht aus einem Flickenteppich verkohlter Reste von Raketen, Panzern, Kampfjets und Atom-U-Booten, die alle mit Flaggen und seltsamen Logos von Marken aus verschiedenen Epochen versehen sind. Wir sehen, wie er einen Überlebenden tötet, indem es ihm den Kopf abreißt und verschluckt und dann den kopflosen Leichnam mit einer Flamme aus seinem Mund abfackelt.“ Dead by Daylight – Tome

Klingt ganz schön abgefahren, aber würde sehr gut zu der rot leuchtenden Mund-Modifikation aus dem Teaser passen. Des Weiteren kursieren nach ersten Leaks auch einige Namen im Internet. Achtung auf eigene Spoilergefahr weiterlesen.

Diese Namen kursieren im Netz

Im „Dead by Daylight“-Discord fiel der Name „Skull Merchant“. Ein Schädel-Händler, der die Köpfe von Verstorbenen sammelt? So wie General Grievous die Lichtschwerter ausgeschalteter Jedis? Der Entwickler BeHaviour Interactive hat bisher noch nichts bestätigt, aber auch noch nichts dementiert.

Auch zu den Überlebenden kursieren bereits Namen: Thalita Lyra und Renato Lyra. Bald wissen wir mehr!