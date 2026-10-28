Art the Clown und Sienna Shaw betreten offiziell den Nebel von Dead by Daylight. Behaviour Interactive hat das Terrifier Kapitel enthüllt und die beiden Figuren als neuen Killer und neue Überlebende bestätigt. Auf Steam können Interessierte die Inhalte bereits über den Public Test Build ausprobieren.

Die vollständige Veröffentlichung ist für den 24. November 2026 auf allen Plattformen vorgesehen. Neben den beiden Charakteren umfasst das Kapitel die neue Karte Hartshorne Mall, die mit verlassenen Geschäften, langen Korridoren und unheimlich vertrauten Bereichen den Wunsch der Community nach mehr liminalen Schauplätzen aufgreift.

Art the Clown greift in seine Wundertüte

Art trägt im Spiel den Killernamen The Terrifier. Seine in den offiziellen PTB Patchnotes vorgestellte Kraft Bag of Toys lässt ihn zufällig zwei Werkzeuge aus seinem Müllsack ziehen und eines davon auswählen. Zur verfügbaren Ausrüstung gehören:

eine Säureflasche, die direkt geworfen werden oder Säurepfützen erzeugen kann

ein Flegel mit hoher Reichweite, der über bestimmte Hindernisse hinweg trifft

eine Pistole zum Abfeuern eines Projektils

ein Flammenwerfer, der Barrikaden, Fenster und Generatoren in Brand setzen kann

eine Hupe, die Überlebende über Killerinstinkt aufspürt und Statusbeeinträchtigungen verursacht

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Treffer mit unterschiedlichen Werkzeugen steigern deren Tödlichkeit. Vollständig aufgeladene Waffen können verletzte Überlebende direkt zu Boden schicken. Jedes offensive Werkzeug verfügt zudem über ein eigenes Mini Mori, wodurch Arts brutale und gleichzeitig theatralische Vorgehensweise stärker als bei einem gewöhnlichen Angriff zur Geltung kommt.

Seine drei persönlichen Vorteile heißen Funny Business, Kill Spree und Laughingstock. Funny Business löst beim Beschädigen eines Generators einen zufälligen Effekt und einen temporären Geschwindigkeitsbonus aus. Kill Spree ermöglicht unter bestimmten Bedingungen das Töten der verbliebenen Überlebenden, während Laughingstock Personen in der Nähe bereits reparierter Generatoren erschöpft und ahnungslos macht. Weitere Details zu seiner Spielweise fasst Behaviour auf der offiziellen Terrifier Seite zusammen.

Sienna Shaw bringt drei neue Vorteile mit

Als Gegenpart zu Art wird Sienna Shaw zur neuen Überlebenden. Ihre Fähigkeiten orientieren sich an ihrer Widerstandskraft und ihrem Beschützerinstinkt aus den Terrifier Filmen.

Best Gift Ever: Sienna kann Gegenstände opfern und abhängig von deren Typ dauerhafte passive Fähigkeiten erhalten.

Sienna kann Gegenstände opfern und abhängig von deren Typ dauerhafte passive Fähigkeiten erhalten. Shared Trauma: Nach einem Schutztreffer können Überlebende in einem Umkreis von zwölf Metern vorübergehend auch beim Rennen ihre Erschöpfung abbauen.

Nach einem Schutztreffer können Überlebende in einem Umkreis von zwölf Metern vorübergehend auch beim Rennen ihre Erschöpfung abbauen. Valkyries Rage: Nach einer längeren Verfolgung fällt Siennas nächste erfolgreiche Betäubung mit einer Barrikade deutlich stärker aus.

Die Hartshorne Mall erscheint gemeinsam mit dem Kapitel und wird dem neuen Realm Subdivisions zugeordnet. Das Einkaufszentrum verbindet die Terrifier Veröffentlichung mit der bereits zum zehnten Jubiläum angekündigten Mall Karte und erweitert Dead by Daylight erstmals seit längerer Zeit wieder um eine komplett neue Umgebung.

Am 24. November 2026 findet zugleich ein Wechsel unter den lizenzierten Killern statt. Chucky und seine zugehörigen kosmetischen Inhalte werden an diesem Tag aus den digitalen Shops entfernt. Bereits freigeschaltete Inhalte bleiben laut der offiziellen FAQ dauerhaft spielbar.

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