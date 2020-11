Dead by Daylight zeigt Gameplay und Killer aus dem nächsten Kapitel

„A Binding of Kin“ lautet der Titel des nächsten Kapitels im Horror-Spiel Dead by Daylight. Mit einem spannenden Video bekommt ihr jetzt einen Einblick in das, was euch erwartet – inklusive der Killer und des neuen Survivors.

„A Binding of Kin“ führt gleich zwei neue Killer ein, die aber wie einer funktionieren. Es sind die Twins, Zwillinge, die eine tödliche Kombo darstellen und zudem wirklich gruselig aussehen. Die Zwillinge sind aneinandergewachsen, können sich aber mit einer Spezialfähigkeit kurzzeitig voneinander trennen, um gemeinsam zu jagen. Dadurch werden sie für die Überlebenden doppelt so gefährlich.

Der Spieler, der in „Dead by Daylight“ in die Rolle des Killers schlüpft, hat dann die Wahl, wen von beiden er spielen will. Der andere Zwilling geht dann seinen eigenen Aufgaben nach.

Dead by Daylight bringt eine resolute Überlebende ins Spiel

Als neue Überlebende kommt Élodie Rakoto ins Spiel. Sie befindet sich auf der Suche nach Hinweisen über den Verbleib ihrer Eltern, die auf mysteriöse Weise verschwunden sind. Sie kann aus bereits geöffneten Truhen noch weitere Items holen. Außerdem ist es ihr möglich, die Feinde in die Irre zu führen, indem sie so tut, als würde sie sich in einem Versteck befinden, obwohl sie das gar nicht tut. Darüber hinaus kann sie sich aus dem Griff eines Killers befreien, wenn dieser sie verschleppt und Élodie hart genug kämpft.

Mehr über das neue Kapitel des Horrorspiels „Dead by Daylight“ erfahrt ihr im schaurigen Trailer. Das Update soll bald erscheinen, hat aber noch keinen genauen Release-Termin.