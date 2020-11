Cyberpunk 2077 – Porno-Parodie aufgetaucht, so reagiert das Entwicklerstudio

Der nächste Rollenspiel-Kracher Cyberpunk 2077 aus dem Hause CD Projekt RED steht ins Haus und noch vor dem Release am 10. Dezember 2020 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erhält das Spiel schon jetzt eine waschechte Porno-Parodie.

Die Porno-Parodie lautet „Cyberpunk 2077 XXX Parody“. Es handelt sich hierbei um einen Erotikfilm von VR Bangers mit einer 8K-Auflösung, den ihr sogar in der virtuellen Realität genießen könnt.

Entwicklerstudio reagiert auf Porno-Parodie zu Cypberpunk 2077

Wir gehen einfach mal davon aus, dass sich die Produzenten im Vorfeld keine Erlaubnis von dem Entwicklerstudio eingeholt haben, wie es in dieser Branche eben so üblich ist. Und so hat das Entwicklerstudio nun auf dieses Vorkommnis relativ überrascht reagiert. So scheint es zumindest:

I guess mimicking is the highest form of praise? 😉 pic.twitter.com/h1S8gnsaxe — Rafal Jaki (@GwentBro) November 27, 2020

Im Detail nimmt es Rafael Jaki, Business Development Director bei CD Projekt RED, durchaus mit Gelassenheit. Er kommentiert entspannt:

„Ich denke, dass Nachahmung die höchste Form des Lobes ist? ;)“

Da kann Jaki ganz offensichtlich nur lachen, den das Ganze an die Porno-Parodie zu The Witcher 2: Assassins of Kings erinnert: „The Bitcher: The Dildo of Destiny has two Ends“.

Gerwant znalazł i podesłał linka 😉 pic.twitter.com/VjrRJic7B9 — Rafal Jaki (@GwentBro) November 27, 2020

Aber was soll man dazu auch groß sagen, wenn man es nicht mit Humor nimmt? Wir schätzen, dass das Entwicklerstudio keine rechtliche Schritte gegen die Produzenten einleiten wird. Aber dies bleibt natürlich abzuwarten, immerhin basiert nicht nur der Name direkt auf das Spiel, auch das entsprechende Vorschaubild weist direkte Parallelen zu „Cyberpunk 2077“ auf.

Twitter-User Jennifer Nicole wirft in die Debatte ein, dass die Produzenten die Chance verpasst hätten, dem Schmuddelfilm einen passenden Namen zu geben wie zum Beispiel „Cyberfuck 2069“. Jakub Racinowski meint, „CyberSpunk“ hätte ebenso sehr gepasst. Nun.

Die Porno-Parodie „Cyberpunk 2077 XXX Parody“ erscheint übrigens noch vor dem Spiel beziehungsweise ist sie bereits erschienen. Ihr findet sie auf der entsprechenden FSK-18-Webseite von VR Bangers.