Cyberpunk 2077: CD Projekt RED veröffentlicht offiziellen Gameplay-Trailer

Sollte das Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 nicht noch ein weiteres Mal verschoben werden, dürfen Fans am 10. Dezember endlich loslegen und Night City samt Umgebung erkunden. Einen weiteren Vorgeschmack auf das, was euch in Kürze erwarten wird, hat Entwickler CD Projekt RED in der fünften Ausgabe von Night City Wire gezeigt. Wir haben euch die wichtigsten Videos, die jeweils unterschiedliche Aspekte von „Cyberpunk 2077“ beleuchten, in den Folgenden Zeilen eingebunden.

Die Verbindung von V zu Johnny Silverhand

Zu Beginn der neuesten Ausgabe von Night City Wire wurde ein Trailer gezeigt, der sich auf Johnny Silverhand und die einzigartige Verbindung konzentriert, die er mit V – dem Protagonisten des Spiels – teilt.

In einem folgenden Behind-the-Scenes-Video spricht Keanu Reeves außerdem über seine Verwandlung in den ikonischen Rebellen-Rockerboy von Night City, inklusive Sprach- und Motion-Capture-Aufnahmen.

Der Soundtrack von Cyberpunk 2077

In „Score und Soundtrack“ sprechen Marcin PrzybyÅ‚owicz („The Witcher 3: Wild Hunt“), P.T. Adamczyk („GWENT: The Witcher Card Game“, „Thronebreaker: The Witcher Tales“) und Paul Leonard-Morgan („Dredd, Limitless“, „Battlefield: Hardline“) zusammen mit anderen, mitwirkenden Musikern über die Erstellung atmosphärischer Originalmusik für das kommende Videospiel.

Offizieller Gameplay-Trailer veröffentlicht

Am Ende der Show feierte der offizielle Gameplay-Trailer zu „Cyberpunk 2077“ sein Debüt. Das mehr als fünf Minuten lange Feature beleuchtet eine Reihe von Aspekten der offenen Welt und Abenteuer-Geschichten, an denen ihr beteiligt sein werdet. Ergänzt werden diese durch noch nie dagewesenes Ingame-Material, das die Erfahrungen zeigt, die in der dunklen Zukunft warten.

„Cyberpunk 2077“ wird am 10. Dezember 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Stadia veröffentlicht. Wer „Cyberpunk 2077“ auf Xbox Series X/S oder PlayStation 5 spielt, kann sich bereits zum Launch des Spiels über eine verbesserte Performance freuen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird außerdem ein kostenloses Upgrade erscheinen, das die Hardware der Next Gen-Konsolen vollständig ausnutzt und Besitzern der Xbox One- respektive PlayStation 4-Fassung kostenlos zur Verfügung gestellt wird.