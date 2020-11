Cyberpunk 2077: Nacktheit im Action-RPG lässt sich abschalten, zum Beispiel für Twitch

Cyberpunk 2077 ist ein Spiel für Erwachsene, das neben Gewalt auch nackte Haut zeigt. Wer aber keine unbekleideten Menschen sehen will, der kann die Nacktheit in den Optionen abstellen.

„Cyberpunk 2077“ ist ein sehr wichtiges Spiel, besonders bei Streamern. Diese haben aber gleich mehrere Probleme, was den Titel angeht. Zum einen musste das Entwicklerstudio CD Projekt Red schon eine Option einfügen, um bestimmte Musikstücke in Streams nicht abzuspielen. Denn urheberrechtliche geschützte Musik macht Twitch-Streamern derzeit massive Probleme. Ganze Videos müssen deswegen gelöscht werden.

In Cyberpunk 2077 müsst ihr keine nackten NPCs sehen

Doch auch nackte Körper zu zeigen, ist auf Twitch problematisch. Dies könnte mit ein Grund sein, warum CD Projekt RED eine Option ins Action-RPG eingeführt hat, über die ihr die Nacktheit ausschalten könnt. Das verriet CD Projekt Reds QA-Leiter Łukasz Babiel über Twitter.

Yes. — Łukasz Babiel (@pjpkowski) November 22, 2020

Ob es verschiedene Stufen gibt, über die ihr die Nacktheit in „Cyberpunk 2077“ regeln könnt, ist noch nicht bekannt. Komplett ausschalten könnt ihr sie jedenfalls, wenn das Action-Rollenspiel dann am 10. Dezember für PC, PS4 und Xbox One (mit kostenlosem Next-Gen-Upgrade) erscheint.