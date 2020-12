Cyberpunk 2077: Mod erfüllt Wunsch vieler Fans

In Cyberpunk 2077 erstellt ihr euch einen individuellen Charakter, doch diesen könnt ihr im Spiel selbst nicht mehr verändern. Mit einer Mod ist das jetzt aber doch möglich.

„Cyberpunk 2077“ spielt in einer Zukunft, in der sich die Menschen anhand von Implantaten so verändern können, wie sie das wollen. Aus einem Mann wird schnell eine Frau, ein Mann darf auch Brüste tragen, selbst Fingernägel sind zumindest bei der Charakter-Erschaffung individuell anpassbar.

Passt das Aussehen eures Cyberpunk 2077-Helden nachträglich an

Doch diese Anpassungmöglichkeiten gelten nur für die Erschaffung des Helden. Später im Spiel ist es nicht mehr möglich, Änderungen vorzunehmen. Nicht mal eure Frisur dürft ihr anpassen oder euch rasieren, denn in Night City gibt es keine Friseure.

Dabei hatten sich viele Spieler gewünscht, auch später noch den Helden verändern zu dürfen, aus einer Frau einen Mann zu machen oder zumindest eine neue Frisur tragen zu können.

Die Mod „Arasaka Appearance Updater“ führt aber die Möglichkeit ein, euren Helden auch dann noch zu verändern, wenn ihr ihn schon erschaffen habt. Dazu ladet ihr die Modifikation von Nexusmods herunter, entpackt sie in das User-Verzeichnis von „Cyberpunk 2077“ und führt sie dort aus.

Nun verändert ihr euren Helden nach Lust und Laune und speichert dies ab. Schon besitzt der Charakter ein anderes Aussehen. Die Mod ist nur 19,1 MB groß und lässt sich sehr leicht bedienen.