Cyberpunk 2077 jetzt kaufen: Alle Editionen in der Übersicht!

Cyberpunk 2077 von Entwickler CD Projekt RED ist endlich für PS4, Xbox One und PC verfügbar. Auch Besitzer von PS5 und Xbox Series X können loslegen ohne draufzuzahlen.

Doch welche Editionen gibt es überhaupt und was darin enthalten? Wir geben euch einen Überblick bei welchen Händlern ihr das ambitionierte Action-Adventure kaufen könnt und welche Vorteile, welche Version bietet.

Cyberpunk 2077: Standard-Version kaufen

Das Sci-Fi-Rollenspiel ist für PC, PS4, PS5 und Xbox One sowie Xbox Series X/S erhältlich. Die Standard Edition erhält neben dem Spiel einige zusätzliche Goodies:

Hülle mit Spieledisk

Wendecover

Karte von Night City

Postkarten

Sticker

Weltkompendium mit Details zur Spielwelt

Das sind die Inhalte der normalen Standard-Version. © CD Projekt

Cyberpunk 2077: Collector’s Edition kaufen

Die Collector’s Edition beinhaltet die gleichen Gegenstände wie die Standard Edition. Enthält aber neben einer 25 Zentimeter großen Figur des männlichen Protagonisten V einige zusätzliche Goodies:

Hülle mit Spieldiscs

Wendecover

Sammler-Steelbook

Soundtrack-CDs

Figur von Protagonist V

gebundenes Artbook

Ansteckerset aus Metall

„Quadra V-Tech “ Schlüsselanhänger aus Metall

Schlüsselanhänger aus Metall Kommentierte Edition des Reiseführers für Night City

Gestickte Aufnäher

Postkarten aus Night City

Weltkompendium mit Details zu Setting und Hintergrundgeschichte des Spiels

Karte von Night City

Stickerbomb-Set

All das findet ihr in der CE des Spiels. © CD Projekt

The World of Cyberpunk 2077 kaufen

Möchtet ihr mehr zur Spielwelt des neuen Action-Rollenspiels erfahren, ist The World of Cyberpunk 2077 vermutlich genau das Richtige für euch. In dem Buch erfahrt ihr alles zu Night City und seinen Bewohnern:

In der Deluxe-Edition sind noch einige Boni zum Spiel enthalten. © CD Projekt

Cyberpunk 2077: Xbox One X 1TB Limited Edition kaufen

Möchtet ihr zum Spiel gleich die passende Konsole haben, sichert euch noch schnell die limitierte Version der Xbox One X mit einem Terabyte Speicher! Die digitale Vollversion des Spiels ist als Download-Code direkt enthalten:

© CD Projekt/Microsoft

Cyberpunk 2077 schenkt euch Witcher-Goodies, so bekommt ihr sie