Cyberpunk 2077 – Fotomodus vorgestellt, was muss ich wissen?

In genau einer Woche erscheint das neue Rollenspiel von CD Projekt RED. Cyberpunk 2077 ist schon jetzt in aller Munde und die Verantwortlichen dürfen sich über gewinnbringenden Vorverkaufszahlen freuen.

Doch die Infoflut nimmt wohl bis zum Release nicht ab. Jüngst wurde der Fotomodus im Detail präsentiert. Dieser fällt nicht sonderlich klein aus. Er birgt unzählige Features, um zum waschechten Ingame-Fotografen zu werden.

Neuer Cyberpunk 2077-Trailer zeigt Fotomodus (Photo-Mode)

Der neue Trailer präsentiert im Grunde jede Einstellungsmöglichkeit, die wir mit dem Fotomodus (Photo-Mode) vornehmen können. Dabei gibt es am Ende nahezu alles, was man sich von einem modernen Fotomodus vorstellen würde.

Diese Haupteinstellungsmöglichkeiten gibt es im Fotomodus:

Kamera

Tiefenschärfe

Pose

Effekt

Sticker

Laden/Speichern

Ihr könnt die Belichtung und den Kontrast einstellen, Film-Filter, Vignetten und Highlights drüberlegen und obendrauf gibt einige Bilderrahmen und Sticker, mit denen ihr das Foto bekleben könnt.

Hobby-Fotografen dürften sich zudem über die weitreichenden Einstellungsmöglichkeiten wie die Tiefenschärfe oder das Sichtfeld freuen, während Charakter V sogar frei im Bild positioniert werden kann. Es gibt obendrein diverse Posen für V, die der wahlweise männliche oder weibliche Charakter einnehmen kann.

In einer Pose nimmt V zum Beispiel die Pose vom ikonischen Souls-Charakter Solaire ein, weshalb die Kommentarsektion geflutet wurde mit „Praise The Sun“. Im Video sehen wir die Pose „V for Victory“ und viele mehr.

Cyberpunk 2077: CD Projekt RED warnt davor Gameplay vor Release zu streamen