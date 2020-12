Der Release von Cyberpunk 2077 steht vor der Tür, am 10. Dezember 2020 wird das Spiel von Entwickler CD Projekt RED für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht. Außerdem wird zum Start ein kostenloses Upgrade auf PS5 und Xbox Series X möglich sein – ihr müsst das Game also nicht mehrfach kaufen!

Die äußerst begehrte Collector’s Edition ist dabei schon weitestgehend vergriffen. Doch noch ist sie nicht restlos ausverkauft. Wir verraten euch, wo ihr die Sonderedition überall kaufen könnt.

Wo kann ich die Collector’s Edition kaufen?

Wir führen euch nachfolgend alle Onlineshops auf, in denen ihr die heiß begehrte Collector’s Edition von „Cyberpunk 2077“ kaufen könnt.

Bedenkt jedoch, dass sich die Verfügbarkeit in wenigen Minuten ändern kann, sodass es nicht garantiert ist, dass ihr sie noch überall erhaltet. Der Preis beläuft sich auf 259€. Falls sich hier etwas tut, erfahrt ihr es aus PlayCentral.de.

Was enthält die CE zu Cyberpunk 2077?

Die Collector’s Edition bringt euch alle Inhalte aus der Standard Edition. Außerdem ist sie mit einer 25 Zentimeter großen Figur des männlichen Protagonisten V versehen worden.

All diese Goodies sind in der CE von Cyberpunk 2077 enthalten:

Hülle mit Spieldiscs

Wendecover

Sammler-Steelbook

Soundtrack-CDs

Figur von Protagonist V (25 Zentimeter)

gebundenes Artbook

Ansteckerset aus Metall

„Quadra V-Tech “ Schlüsselanhänger aus Metall

Schlüsselanhänger aus Metall Kommentierte Edition des Reiseführers für Night City

Gestickte Aufnäher

Postkarten aus Night City

Weltkompendium mit Details zu Setting und Hintergrundgeschichte des Spiels

Karte von Night City

Stickerbomb-Set

