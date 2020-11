Derzeit finden im HP Store die Black Weeks statt, die mit zahlreichen reduzierten Produkten locken. Im Angebot sind vor allem Notebooks wie das brandneue HP ENVY Notebook mit der 11. Intel Generation, aber auch verschiedene Workstations von HP.

Hinweis: Mit dem Voucher CYBER11 spart ihr 11 Prozent und erhaltet zum Beispiel das HP ENVY x360 15-ed1769ng für nur 866,70 Euro anstatt 973,82 Euro.

Das Omen 15 – Ultradünn mit viel Power

Ein ganz besonderes Angebot im Rahmen der Cyber Week Deals im HP Store ist das Gaming-Notebook Omen 15-dh1750ng, in dem eine Nvidia GeForce RTX 2060 werkelt. Das Notebook wird für 1.509,95 Euro angeboten. Nutzt ihr den Gutscheincode CYBER11, könntet ihr einiges an Geld sparen und zahlt an der Kasse letztendlich nur 1.343,86 Euro. Mit dem Gutscheincode spart ihr also satte 166,09 Euro.

Doch was ist das Besondere an dem Omen 15-dh1750ng? Zwar stecken in dem Gaming-Notebook eine Nvidia GeForce RTX 2060, ein Intel Core i7 mit sechs Kernen mit einem Basistakt von 2,6 GHz, 16 GB SDRAM und eine 512 GB große MVMe M.2 SSD, dennoch ist das Omen 15 ultradünn und mit nur 2,46 kg zudem sehr leicht.

Ihr könnt damit also nicht nur anspruchsvolle Spiele zocken, sondern seid mit dem Gaming-Notebook auch absolut flexibel, um von überall aus in virtuelle Welten abzutauchen. Durch innovative Technik wird eine effektive thermische Kühlung garantiert. Da ihr einfachen Zugriff auf den Innenraum habt, könnt ihr das Omen 15 zudem individuell nach euren Vorstellungen erweitern.

© HP

Welches Display ist verbaut? Mindestens genauso wichtig wie Prozessor, Grafikkarte und Arbeitsspeicher ist für Gamer ein gutes Display mit hoher Hertzzahl und niedriger Reaktionszeit. Glücklicherweise kann euch das Omen 15 auch in dieser Hinsicht zufriedenstellen. Denn das FHD-Display (1920 x 1080) mit 39,6 cm (15,6 Zoll) Diagonale ist ein 144-Hz-Panel mit einer Reaktionszeit von nur 7 ms.

Welche Anschlüsse gibt es? Die Kernanschlüsse des HP OMEN 15-dh1750ng sind Thunderbolt 3 (1 x), USB 3.1 – Typ A (3 x), Mini DisplayPort (1 x), DisplayPort über USB-C (1 x) und DisplayPort über USB-C (1 x).

Technische Daten Omen Laptop 15-dh1750ng Prozessor i7-10750H Takt 2,6 GHz, bis zu 5,0 GHz mit Turbo Boost Betriebssystem Windows 10 Home 64 Arbeitsspeicher DDR4-2933 SDRAM mit 16 GB (2 x 8 GB) Interner Speicher 512 GB PCIe NVMe M.2 SS Bildschirm FHD-Display mit 39,6 cm (15,6 Zoll) Diagonale Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 GB GDDR6) Gewicht 2,46 kg

Wie lange hält der Akku? Ist das Omen 15 nicht am Strom angeschlossen, könnt ihr bis zu 3 Stunden und 30 Minuten Videos schauen, während die Akkudauer 5 Stunden und 15 Minuten beträgt. Außerdem wird der Akku innerhalb von nur 45 Minuten bis zu 50 Prozent aufgeladen, wenn das System ausgeschaltet ist.

© HP

Black Weeks im HP Store: Die besten Angebote im Überblick

Auch abseits des Omen 15 befinden sich im Onlineshop von HP während der Black Weeks zahlreiche weitere Angebote, auf die ihr einen Blick werfen solltet. Zur Auswahl stehen unter anderem Notebooks, Desktop-PCs und diverse Zubehör-Produkte: