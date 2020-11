Massives Datenleck bei Capcom enthüllt neue Spiele „Guillotine“, „Reiwa“ und „Shield“

Bereits am 2. November 2020 schrieb Capcom über die offizielle, hauseigene Webseite, dass sie ein Zugangsproblem im System gehabt hätten, betroffen seien der E-Mail- und Datenserver. Der Zugang soll unautorisiert von außen stattgefunden haben.

Es gab zum Zeitpunkt der Pressemeldung keine Hinweise darauf, dass dies auch Kunden beträfe, doch wurde dies noch einmal relativiert. Ebenso wenig hätte sich dieser Zugriff von Dritte auf die Online-Games oder Webseiten ausgewirkt.

Resident Evil 8 – Für Current-Gen wie PS4 angekündigt, plus Überraschung

Der Angriff verschaffte den Hackern Zugriff auf persönliche Informationen ehemaliger Mitarbeiter, aktueller Mitarbeiter und mehr wie Finanzdaten. „Potenziell“ seien zudem Daten kompromittiert, die sich auf Kunden, Business-Partner und Mitarbeiter beziehen.

Daraufhin sind einige Listen im Netz auf getaucht, die sich auf diesen Angriff beziehen sollen. Es gilt natürlich, dass es sich hierbei um unbestätigte Informationen aus dem Netz handelt. Über die Echtheit lässt sich also streiten.

Welche Infos wurde geleakt? Nachfolgend eine Liste der Einträge, die jüngst im Netzt aufgeploppt sind:

Capcom versichert, dass sie keine Meldungen von persönlichen Informationen dulden werden. Beispielsweise werden Links zu Source-Codes oder andersartige Piraterie umgehend gelöscht. Sämtliche Downloads, die mit diesem Leak zusammenhängen, werden also von Capcom verfolgt, genauso wie die Uploader.

„Aber die Information, die Tatsache, dass dies geschehen ist, ist neu. Und Nachrichten sollten abgedeckt werden. Das bedeutet nicht, Hacking oder Leaks zu dulden, aber darüber wird berichtet, und es ist nicht sinnvoll, so zu tun, als wäre es nicht geschehen. Dies ist nicht das erste Mal, dass ein Hack oder ein Leck Nachrichten hervorbringt, und sowohl in Spiel- als auch in Weltnachrichten war dies immer ein faires Diskussionsspiel.“