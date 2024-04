Capcom enthüllt, was wir schon längst wissen

Manchmal hat man das Gefühl, dass uns Capcom ein wenig ärgern möchte, die von Zeit zu Zeit diverse Umfragen zu ihren Spielereihen durchführen.

In der aktuellen Umfrage greifen sie ein altbekanntes Thema auf: Dino Crisis. Schon seit Jahren erbitten sie um Feedback seitens der Community und das bekommen sie dann auch in regelmäßigen Abständen.

Doch bis heute keine Spur von einem neuen Dino Crisis 4 oder gar einem Remake des klassischen Survival-Horrortitels. Was ist da los?

Umfrage beweist: Community will Dino Crisis

Einmal mehr, im Februrar 2024, starteten sie eine neue Umfrage, dessen Ergebnisse schon jetzt zu Teilen bekannt sind, obwohl die Umfrage eigentlich noch bis zum 12. April 2024 weitergeht.

Die sogenannte „Capcom Super Election“, an der über 200.000 Fans teilgenommen haben, beinhaltet dabei unzählige Fragen über die größten Franchise-Titel Capcoms.

Unter dem Reiter Die beliebtesten Kommentare finden wir nun eine visuelle Zusammenstellung mit den häufigsten Anfragen respektive Kommentaren, die sogleich den größten Wunsch der Capcom-Community widerspiegeln. Hier könnt ihr euch das Schaubild einmal ansehen und fällt euch da nicht auch etwas auf?

© Capcom

Zu den häufigsten Gesuchen gesellt sich hier ganz weit vorne das Survival-Horrorspiel Dino Crisis, das als Spiel oder Franchise sogar zu den größten Einträgen im Schaubild zählt. Das heißt, dass die Nachfrage nach Dino Crisis bei den wartenden Fans ungebrochen hoch ist. Doch das ist keine Überraschung.

Also wann soll es losgehen, Capcom? Wann erhalten wir endlich ein Remake oder einen neuen Eintrag in der heißgeliebten Dinomarke?

Dino Crisis: Remake längst überfällig!

Es ist mittlerweile über 25 Jahre her, dass Dino Crisis das Licht der Welt erblickte. Nach dem Launch des Originals im Jahre 1999 folgten noch weitere Einträge in der Reihe. Dino Crisis 2 erschien 2000 und Dino Crisis 3 kam 2003 auf den Markt, ehe es ganz still um die Marke wurde. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass Capcom die Marke nach dem unbeliebten dritten Teil begraben wollte. Doch nicht mit den Fans!

Das originale Dino Crisis wurde von Horrorgroßmeister Shinji Mikami produziert, dem geistigen Vater von Resident Evil, weshalb das Spiel in puncto Survival-Horror nicht unbedingt schlechter dastand als Resident Evil oder Resident Evil 2. Im Gegenteil, es war wirklich gruselig und meiner Meinung nach der beste „Resident Evil“-Klon, den es je gab.

Nach den erfolgreichen Remakes von Resident Evil wird es jetzt also höchste Zeit, dass Capcom den alten „Dino Crisis“-Teilen wieder neues Leben einhaucht. Die Technik ist da und die Fans warten.

Aber wie seht ihr das? Findet ihr, dass Capcom ein Remake oder ein neues Spiel in der „Dino Crisis“-Reihe produzieren sollte? Oder sollten sie das Franchise lieber ruhenlassen?

