Call of Duty: Vanguard angekündigt, spielbare Enthüllung bald in Warzone

Niemanden wird es wundern, dass es dieses Jahr wieder ein neues Call of Duty geben wird. Aber die Enthüllung des Spiels hat sehr lange auf sich warten lassen. Nach vielen Gerüchten ist es diese Woche endlich soweit und es gibt erste Infos zu Call of Duty: Vanguard.

Vanguard – Das ist das neue Call of Duty

Activision startete bereits vor einigen Tagen die Marketingaktionen rund um das neue Call of Duty mit kurzen Teaser-Clips. Doch jetzt wurde ein erster Trailer veröffentlicht, der nicht nur das Setting letztendlich enthüllt, sondern noch mehr Gerüchte bestätigt, wie den Namen. Ganz offiziell trägt der Shooter dieses Jahr den Titel „Call of Duty: Vanguard“.

Zweiter Weltkrieg: Mit dem Trailer ist endgültig bestätigt, dass es dieses Jahr wieder in den zweiten Weltkrieg geht. Das Spiel wird zudem vom gleichen Team (Sledgehammer Games) entwickelt, die bereits 2017 für Call of Duty WW2 verantwortlich waren.

Vier Fronten? Im Trailer werden gleich vier unterschiedliche Schlachten gezeigt. Zurück bleibt nach dem Krieg nur ein Trümmerhaufen und ein kleines Mysterium. Denn an jedem Ort ist ein Gesicht zu erkennen. Was es genau damit auf sich hat, wird sich wahrscheinlich schon bald zeigen.

Call of Duty: Vanguard – Enthüllung diese Woche in Warzone

Ihr müsst gar nicht allzu lange auf die nächsten Informationen zu „Call of Duty: Vanguard“ warten. Denn die nächste Enthüllung findet noch diese Woche in Call of Duty: Warzone statt. Dafür wird es ein spezielles Event namens Battle of Verdansk geben

Wann startet das Event? Ihr solltet euch am kommenden Donnerstag, den 19. August ab 18:30 Uhr deutscher Zeit bereithalten. Denn dann startet das Pre-Event für eine Stunde. Wenn ihr in dem Zeitraum irgendeinen Modus spielt, erhaltet ihr eine besondere Belohnung. Ab 19:30 Uhr deutscher Zeit sollte es dann, sofern die Server es erlauben, mit Battle of Verdansk weitergehen.

Es gibt aber noch keine Informationen, was das Event letztlich inhaltlich bietet. Bereits Call of Duty Black Ops: Cold War wurde letztes Jahr innerhalb von Warzone enthüllt. Dort gab es einen besonderen Modus in dem ihr Aufgaben erfüllen musstet und am Ende wurde ein Trailer zum Spiel abgespielt. Es kann also sehr gut sein, dass es dieses Mal sehr ähnlich wird.

Weitere Informationen zu „Call of Duty: Vanguard“, wie die möglichen Konsolen oder einen Erscheinungstermin, gibt es bisher noch nicht.