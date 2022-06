Ganze 17 Jahre ist es mittlerweile her, dass Nickelodeon mit Avatar – Der Herr der Elemente eine der beliebtesten und höchst gelobten Cartoon-Serien unserer Zeit veröffentlichte. Bald wird das Franchise ein Comeback feiern, denn aktuell laufen die Arbeiten an gleich drei neuen Filmen!

Details zu neuen Avatar-Cartoon-Filmen noch rar gesät

Diese Nachrichten verkündeten die Verantwortlichen im Rahmen einer Präsentation auf dem Annecy International Animation Film Festival (via IGN). Dort gaben die Macher des Weiteren bekannt, dass Lauren Montgomery, die in der Vergangenheit sowohl an „Avatar – Der Herr der Elemente“ als auch an der Nachfolgerserie Die Legende von Korra mitwirkte, Regie führen wird.

Montgomery wird jedoch nicht die einzige Veteranin der Marke sein, die für die kommenden Filme zurückkehrt. Bryan Konietzko und Michael DiMartino, die Schöpfer der beiden Cartoon-Serien, sind als Produzenten an den neuen Werken involviert. Darüber hinaus ist ebenfalls Eric Coleman als Ausführender Produzent dabei, der beim ersten „Avatar“-Cartoon noch die Position des Produktionsleiters hatte.

Diese sich nun in Produktion befindlichen Zeichentrickfilme sind Teil eines großen Vorhabens, das sowohl neue TV-Serien auf verschiedenen Plattformen als auch (Kino)Filme umfassen wird. Unter dem Banner der Avatar Studios beabsichtigen Paramount Animation sowie Nickelodeon Animation, das bekannte Universum rund um Aang und Korra auszubauen und zu erweitern.

Details bezüglich der kommenden „Avatar“-Filme sind aktuell jedoch noch rar gesät. Die Fanseite Avatar News möchte allerdings erfahren haben, dass es sich bei den Projekten um Kinofilme handeln wird, die in einem jährlichen Abstand veröffentlicht werden sollen, beginnend mit einem Avatar Kyoshi-Film 2023. Film zwei soll sich um Zuko drehen, während der dritte Film nach Die Legende von Korra ansetzen soll.

Da es sich hierbei aktuell noch um unbestätigte Informationen handelt, solltet ihr diese mit der nötigen Portion Skepsis betrachten. In den kommenden Monaten dürften die Verantwortlichen weitere Informationen zu den neuen „Avatar“-Filmen und -Serien enthüllen. „Avatar – Der Herr der Elemente“ und „Die Legende von Korra“ können beide komplett bei Netflix angesehen werden.