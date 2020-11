Assassin’s Creed Valhalla: Das ist die Spielzeit für die Hauptstory

Ab sofort steht Assassin’s Creed Valhalla auf dem PC, den Current-Gen- sowie den beiden Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S zur Verfügung. Die PS5-Version des Action-Adventures im Wikingergewand erscheint am 19. November zum Release der neuen Sony-Konsole hierzulande. Doch wie viel Spielzeit benötigt Valhalla überhaupt, um die Haupthandlung zu beenden?

Wenn ihr euch auf den neuesten Assassin’s Creed-Ableger einlasst, solltet ihr euch bewusst sein, dass die Spielzeit, ähnlich wie bei den Vorgängern, nicht sonderlich kurz ausfällt. Wem Assassin’s Creed Origins oder Assassin’s Creed Odyssey vom Umfang her schon zu gigantisch war, der sollte sich im Vorfeld entweder genügend Urlaub nehmen oder lieber zu einem kürzeren Titel greifen.

Die Spielzeit von Assassin’s Creed Valhalla

In erster Linie hängt die Spielzeit in einem Assassin’s Creed-Ableger natürlich von eurer Spielweise und dem jeweils gewählten Schwierigkeitsgrad ab. Vor allem die vielen Nebenbeschäftigungen können richtig viel Zeit fressen und euch somit immer wieder von der Main Quest abbringen.

Spielzeit der Hauptstory von AC: Valhalla:

Einfacher: rund 40 Stunden

rund 40 Stunden Mittel: rund 50-55 Stunden

rund 50-55 Stunden Schwer: rund 100 Stunden

Tatsächlich verlangt Valhalla mit rund 50-55 Stunden für die Hauptstory (auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad) ganz schön viel Spielzeit. Möchtet ihr es hingegen ein wenig einfacher und wählt die erste Stufe, dann könnt ihr die Hauptstory bereits in ungefähr 40 Stunden beenden.

Veteranen der Reihe, die eine Herausforderung suchen, sollten sich auf rund 100 Spielstunden gefasst machen. Möchtet ihr in „Assassin’s Creed Valhalla“ nicht nur die Story komplett abschließen, sondern auch die Platin-Trophäe /1000 Gamerscore freischalten, um den Titel auf 100 Prozent zu bringen, benötigt ihr dafür ungefähr 110-120 Stunden.

Alleine für alle Sammlerstücke und Weltereignisse gehen noch einmal 70-80 Stunden drauf, während die verschiedenen Erfolge rund 10 Stunden an Zeit verschlingen. Bei dieser Schätzung handelt es sich um den einfachsten Schwierigkeitsgrad mit den minimalen 40 Stunden für die Hauptstory.

© Ubisoft

Valhalla besteht aus 16 verschiedenen Territorien in England. Die Questreihe jeder Region dauert 2-3 Stunden. Auch in Norwegen, wo das Spiel beginnt, könnt ihr locker einige Stunden an Spielzeit investieren. Die 780 Sammlerstücke und Nebenaktivitäten nehmen insgesamt mehr Zeit in Anspruch als die Hauptgeschichte.

Unseren umfangreichen Test zu „Assassin’s Creed Valhalla“ samt Fazit und Wertung haben wir für euch hier verlinkt:

