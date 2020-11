Assassin’s Creed Valhalla: So findet ihr das Easter Egg zu Herr der Ringe

Assassin’s Creed Valhalla steckt voller Easter Eggs, die ihr im Laufe euer Reise sicherlich nicht alle als solche wahrnehmen oder überhaupt finden werdet. Schließlich ist die Spielwelt wieder einmal riesig, weshalb ihr wohl unzählige Stunden in dem Titel verbringen werdet, wenn ihr die Credits am Ende über euren Bildschirm flimmern sehen möchtet.

Das Auenland lässt grüßen

Ein ganz besonders cooles Easter Egg gibt euch in Valhalla sogar die Möglichkeit das Auenland aus „Der Herr der Ringe“ zu erkunden. Dieses befindet sich in Glowecesterscir im Westen der Stadt Glowecester auf beiden Seiten des Flusses Afena.

© PlayCentral.de

Hier findet ihr zahlreiche Häuser, die sehr ähnlich wie eine Hobbithöhle gebaut worden sind und sich dadurch perfekt in die Landschaft fügen. Dass es sich hierbei um eine Anlehnung an das Auenland bzw. Hobbingen handelt, kann wohl kaum von der Hand gewiesen werden. Doch es gibt noch ein weiteres Easter Egg, das die Anspielung an die berühmten Romane von J. R. R. Tolkien bzw. die Filme von Peter Jackson, unterstreicht.

© PlayCentral.de

Ein Ring sie zu knechten …

Sucht mit Hilfe der Odinsicht nach einem verschlossenen Haus inmitten der Siedlung. Um die Tür zu öffnen, benötigt ihr einen Schlüssel, der sich hinter dem besagten Haus in einer Holzkiste befindet. Habt ihr die Tür aufgeschlossen, erblickt ihr ein Schreibpult, auf dem sich Pergamente und ein Ring befindet. Hierbei muss es sich ganz eindeutig um den einen Ring handeln, den Frodo in den Schicksalsberg werfen soll.

© PlayCentral.de

Ihr könnt euch sogar eines der Pergamente durchlesen, um auf eine weitere Andeutung zu stoßen:

„Einer von den kleinen Leuten bat mich, die Tür kleiner zu machen, um unerwünschte Gäste aus seinem Haus fernzuhalten. Nach all dem Unsinn mit dem Druiden im letzten Herbst verstehe ich, worauf er hinaus will.“

Man muss wohl kein Zauberer sein, um zu verstehen, dass es sich bei den kleinen Leuten wohl um Hobbits und bei dem Druiden um Gandalf handelt.

© PlayCentral.de

Welche Easter Eggs habt ihr in „Assassin’s Creed Valhalla“ bereits entdeckt? Schreibt uns eure Funde gerne in die Kommentare unterhalb dieses Beitrags.