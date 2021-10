Assassins Creed Valhalla: Was genau steckt in der Discovery Tour?

Kaum eine Spielereihe kann so viele historische Schauplätze und Persönlichkeiten vorweisen wie die Ubisoft-Abenteuer rund um die Assassinen und Templer. Seit dem 19. Oktober 2021 ist auch die Discovery Tour in Assassins Creed Valhalla verfügbar, zu der es nun einen neuen Trailer gibt.

Assassins Creed Valhalla: Mit der Discovery Tour durch England

Unter dem Titel Viking Age könnt ihr die historische Spielwelt von England und Norwegen erkunden, ohne in Kämpfe verwickelt zu werden. Dadurch gewinnt die Entdeckungstour eine wertvolle Bildungskomponente: Anstatt auf blutigen Auseinandersetzungen liegt der Fokus hier ganz auf der Welt und Kultur des Spiels.

In dem Launch Trailer wird der neue Modus von „Assassins Creed Valhalla“ noch einmal genauer vorgestellt. Ihr könnt sowohl aus der Perspektive der Wikinger als auch der Angelsachsen agieren und so verschiedene Eindrücke bekommen. Bei der Entwicklung wurde verstärkt mit Expert*innen zusammengearbeitet, um ein möglichst akkurates Abbild zu erschaffen.

Vier neue Perspektiven

Da ihr einem neuen Erzählstrang mit insgesamt acht Quests folgen werdet, stehen euch vier verschiedene Charaktere zur Verfügung:

Thorstein , ein nordischer Händler

, ein nordischer Händler Gunnhilda , eine Segelmacherin

, eine Segelmacherin Bruder Ælric , sächsischer Mönch

, sächsischer Mönch Ælfred der Große, König der Angelsachsen

Ihr lasst also nicht nur eure Axt, sondern auch Eivor für die Discovery Tour in Hraefnathorp zurück. Durch die Mischung aus Wikingern und Angelsachsen soll die Vielschichtigkeit der Epoche verdeutlicht werden. Auch einen Abstecher in die mystische Welt von Asgard wird es geben.

Trotzdem könnt ihr neue kosmetische Optionen für Eivor und seine/ihre Ausrüstung freischalten, die dann ins Basisspiel übertragen und dort verwendet werden können. Zusätzlich gibt es besondere Entdeckungsorte, die weitere Details sowohl zur Entwicklung als auch zur Geschichte preisgeben.