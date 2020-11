Wenn ihr in Assassin’s Creed Valhalla gemeinsam mit Tyr eure ersten Schritte durch die mystische Welt von Asgard macht, werdet ihr zu Beginn auf ein Rätsel treffen, das gefühlt in jedem Tomb Raider- und Uncharted-Ableger mindestens einmal euren Verstand fordert.

Im Rahmen der Quest „Weit gereist“ macht ihr euch auf den Weg zur Schicksalsquelle von Asgard. An einer gewissen Stelle werdet ihr dabei vor dem sogenannten Lichtstrahl-Rätsel stehen. Dieses ist zwar im Grunde nicht sonderlich schwer zu lösen, ein wenig komplexer ist es im Gegensatz zu anderen Rätseln in Valhalla dann aber doch.

Wenn ihr an dieser Stelle nicht weiterkommt oder die Aufgabe am liebsten überspringen möchtet, schaut gerne in unsere Lösung. Wir erklären euch Schritt für Schritt das richtige Vorgehen.

So öffnet ihr das Siegel der Schicksalsquelle

Ihr betretet zu Beginn eine große Höhle in deren Mitte sich ein kreisförmiges Loch befindet, durch das ihr aber erst gelangen könnt, wenn ihr das Siegel der Quelle gebrochen habt. Eure Aufgabe besteht daran, die Lichtstrahlen entsprechend umzulenken, dass diese jeweils auf die zwei Säulen bei dem Loch treffen.

Lenkt als erstes den Lichtstrahl auf den großen Verteiler über den Höhleneingang. © PlayCentral.de

Schritt 1: Durchquert als erstes die gesamte Höhle, um den Lichtverteiler am anderen Ende zu erreichen. Hier ist es nun wichtig, dass ihr diesen nicht auf die anderen Lichtverteiler lenkt, sondern auf den riesigen Verteiler, der direkt über dem Eingang hängt, durch den ihr vor kurzem die Höhle betreten habt.

Schritt 2: Nun müsst ihr hinunter zu dem Siegel gehen und den beweglichen Lichtverteiler erst komplett nach hinten und anschließend nach rechts schieben. Nun sollte der Lichtverteiler so ausgerichtet sein, dass er eine Linie mit dem Verteiler bildet, der sich links vom Eingang befindet. (Ausgangspunkt ist für uns hier die Sicht von dem ersten Lichtverteiler, den wir in Schritt 1 bewegt haben.)

Schritt 3. Jetzt rennt ihr zu dem erwähnten Lichtverteiler links vom Eingang und lenkt diesen so um, dass der Lichtstrahl auf den zuvor verschobenen Verteiler geleitet wird, wodurch der Strahl letztendlich den ersten Empfänger trifft. Nun habt ihr das Siegel bereits zur Hälfte gebrochen.

Schritt 4. Nun widmet ihr euch dem Lichtverteiler auf der rechten Seite in der Nähe des Eingangs. Der hier ankommende Lichtstrahl sollte auf den Lichtverteiler weitergeleitet werden, der bis jetzt noch keinen Lichtstrahl erhält.

Jetzt müsst ihr nur noch den Strahl vom letzten Lichtverteiler auf den zweiten Empfänger in der Mitte der Höhle lenken. © PlayCentral.de

Schritt 5: Als letztes müsst ihr nur noch zu dem Lichtverteiler gehen, der als letztes den Lichtstrahl erhalten hat und diesen auf den zweiten Empfänger bei dem Siegel leiten.

Habt ihr den letzten Schritt erfolgreich durchgeführt, ist das Siegel gebrochen und die Quelle endlich geöffnet. Da die Barriere jetzt nicht mehr vorhanden ist, könnt ihr durch das Loch nach unten zur Schicksalsquelle springen, um die Quest zu beenden.