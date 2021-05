Assassin’s Creed: Ubisoft bleibt der Rollenspiel-Formel treu

Dass sich die bekannte Spiele-Reihe „Assassin’s Creed“ weg von einem Action-Adventure hin zu einem Action-Rollenspiel gewandelt hat, gefällt nicht jedem Fan. Und doch hat Ubisoft damit großen Erfolg. In einer Telefonkonferenz mit Investoren erklärte das Unternehmen nun, auch in Zukunft der Rollenspiel-Formel treu zu bleiben. Damit werden wir also auch in Zukunft Spiele aus der Serie bekommen, die ähnlich aufgebaut sind wie Assassin’s Creed Valhalla.

Assassin’s Creed wird nicht zu den Wurzeln zurückkehren

Wer hoffte, dass Ubisoft mit „AC“ wieder zu den Ursprüngen zurückkehrt und den Fokus wieder auf Parcours-Elemente legt anstatt auf Rollenspiel-Features, der könnte vielleicht nicht erfreut über die Ankündigung sein. Bedenkt man aber, dass „Assassin’s Creed Valhalla“ Ende 2020 der Firma das finanzstärkste Quartal aller Zeiten bescherte, dann dürfte die Entscheidung verständlich sein.

Die Rollenspiel-Elemente wie Skills, Quests mit Entscheidungen und Dialoge mit Wahloptionen sowie das Craften von Ausrüstung kamen erst seit „Assassin’s Creed Origins“ nach und nach dazu. Das hat zu kontroversen Diskussionen innerhalb der Community geführt. Manche wollten, dass die Reihe bei den Ursprüngen bleibt und weiter die Parcours-Elemente in den Vordergrund stellt. Andere fanden es gut, dass ein Rollenspiel daraus wurde.

Nun steht also fest, dass wir auch in Zukunft wieder ein Action-Rollenspiel erhalten, das sich wohl an „AC Valhalla“ orientiert. Wann wir aber mit einem neuen Spiel in der Reihe rechnen können, das verriet Ubisoft noch nicht.

„Assassin’s Creed Valhalla“ läuft noch sehr stark und soll mit weiteren DLCs ausgebaut werden. Daher gibt es für Ubisoft keinen Druck, jetzt direkt einen weiteren Teil hinterher zu schieben. Vermutlich sehen wir ein neues Spiel erst im kommenden Jahr.