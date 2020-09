Mit dem iPad Air 4 (2020) hat Apple im Rahmen der September-Vorstellung das leistungsstärkste iPad Air aller Zeiten vorgestellt, das über ein neues All-Screen Design mit einem größeren 10,9 Zoll Display, einer neuen 12 MP Rückkamera, einem Touch ID Sensor der nächsten Generation und noch viel mehr verfügt.

Hinweis: Bisher kann das iPad Air 4 noch nicht über Apple vorbestellt werden. Wir werden diesen Beitrag aber aktualisieren, sobald Vorbestellungen möglich sind. Die Vorbestellungen können jeden Tag live gehen!

Das iPad Air 4 in der Übersicht

Im Inneren des neuen iPad Air 4 arbeitet der A14 Bionic, der in 5-Nanometer-Prozesstechnik gefertigt und mit 11,8 Milliarden Transistoren bestückt wird, die in fast jedem Teil des Chips für mehr Leistung und Energieeffizienz sorgen. Der Chip der neuen A-Serie verfügt über ein neues 16-Kern-Design für eine 40-prozentige Steigerung der CPU-Leistung und die neue Vierkern-Grafikarchitektur für eine um 30 Prozent schnellere Grafik.

Warum sollte ich mir ein iPad Air 4 kaufen? Das sind die Features:

bislang leistungsstärkstes, vielseitigstes iPad

leistungsstarker A14 Bionic Chip

in 5 Farben verfügbar

10,9″ Liquid Retina Display (3,8 Millionen Pixeln)

mit True Tone und einer Antireflexbeschichtung

Unterstützung für großen P3 Farbraum

Weiterentwicklungen bei Kameras und Audio

neuer integrierter Touch ID Sensor

iPad Air 4 jetzt vorbestellen!

Das neue iPad Air 4 wird ab kommenden Monat auf apple.com/de und in der Apple Store App in 30 Ländern und Regionen, einschließlich den USA, zum Bestellen verfügbar sein. Wi-Fi-Modelle des iPad Air 4 werden ab kommenden Monat ab 632,60 Euro und Wi-Fi + Cellular-Modelle ab 769,10 Euro erhältlich sein. Das neue iPad Air in Konfigurationen mit 64 GB und 256 GB wird in den fünf Farben Silber, Space Grau, Roségold, Grün und Sky Blau erhältlich sein.

Der Apple Pencil der zweiten Generation für das iPad Air 4 ist separat für 131,55 Euro erhältlich.

erhältlich. Das Magic Keyboard für iPad Air-Nutzer und das Smart Keyboard Folio sind separat für 330,45 Euro bzw. 193,95 Euro erhältlich, beide mit Layouts für über 30 Sprachen.

bzw. erhältlich, beide mit Layouts für über 30 Sprachen. Smart Folios sind für das iPad Air für 86,75 Euro in Schwarz, Weiß und den drei neuen saisonalen Farben Deep Navy, Cypress Green und Pink Citrus erhältlich.

