Nach dem weltweiten Kinoerfolg Your Name kündigt sich ein neues Anime-Highlight in den Kinos an: Suzume von Makoto Shinkai erobert am 13. April 2023 die deutschen Kinos. Hier könnt ihr einen ersten Trailer sehen:

Worum geht es im neuen Anime Suzume?

Der Fantasyfilm erzählt die Geschichte der 17-jährigen Suzume, die in verschiedenen Katastrophengebieten Japans Türen schließen muss, die für die dortigen Verwüstungen verantwortlich sind.

Ihre Reise beginnt in einer ruhigen Stadt in Kyushu im Südwesten Japans, als sie einem jungen Mann begegnet, der nach einer bestimmten Tür sucht. Suzume findet daraufhin eine einzelne verwitterte Tür, die aufrecht inmitten von Ruinen steht, als sei sie vor jeder Katastrophe verschont geblieben.

Scheinbar von ihrer Kraft angezogen, greift Suzume nach dem Knauf. Daraus resultierend beginnen sich überall in Japan plötzlich Türen zu öffnen, was ein rundum verheerendes Desaster mit sich bringt. Suzume muss diese Portale möglichst schnell wieder schließen und die Vergangenheit mit der Gegenwart sowie einer Zukunft verbinden, um weiteres Unheil zu verhindern.

Neuestes Werk von Your Name-Macher

„Suzume“ (Originaltitel „Suzume no Tojimari“) wurde von Regisseur Makoto Shinkai („Weathering with You“) in Szene gesetzt, der auch das Drehbuch zur Geschichte beisteuerte. Masayoshi Tanaka ist auch hier als Charakterdesigner verantwortlich, Kenichi Tsuchiya ist als Animation Director und Takumi Tanji als Art Director an Bord. Produziert wird der Anime von Toho Animation.

Crunchyroll bringt gemeinsam mit Sony Pictures und Wild Bunch den neuen Anime „Suzume“ auch in die deutschen Kinos, der bereits in Japan ein voller Erfolg ist und als neues Meisterwerk des Filmemachers gefeiert wird.